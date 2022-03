Dolor de espalda: Hábitos sanos y terapias para combatirlo

Una forma de entender la dorsalgia es considerar al dolor como un exceso de carga que supera la capacidad de adaptación de la columna. Por ejemplo, quien está acostumbrado a levantar dos kilos de peso y un día levanta diez; lo mismo si le toca atravesar una situación de estrés. Entonces, esa sobrecarga puede ser física (levantar mucho peso) o psíquica (una situación de estrés). Cuando se produce aparece la primera señal de alarma: el dolor. Si no prestamos atención a esa señal, sobreviene el daño y con él, la disfunción. La mala postura y la mala ergonomía (la disciplina que adapta el trabajo y sus herramientas al ser humano) tienen un impacto negativo importante. Cómo combatirlo: Hay maneras sencillas y eficaces de alejar esas molestias, eso sí seguramente será necesario hacer algunos cambios de hábitos: - Seguir una buena alimentación. - Cambiar de postura cada 40 minutos al trabajar, caminar dos minutos entre tarea y tarea. - Realizar actividades al aire libre. - Dormir bien. - Practicar algún ejercicio, por lo menos 45 minutos por día. Se recomiendan las actividades aeróbicas. Para volver a oxigenar el tejido es necesario que circule la sangre, por eso la importancia del ejercicio aeróbico. En los adultos mayores es necesario que los realicen con la supervisión del médico: en este caso lo ideal sería caminar una hora por día. - Es recomendable también practicar gimnasia, taichi y aquagym. En cuanto a la regularidad lo ideal es tres veces por semana. - La medicación es útil, pero evitar la automedicación y consultar al médico. Se aconseja no tomar antiinflamatorios, a todas las edades, por su potencial toxicidad. Estos medicamentos están indicados en fases agudas de patologías inflamatorias y traumáticas pero por no más de siete días y recetados por el médico. Ejercicios para hacer en casa para reforzar toda la espalda: - Estiramiento de piernas: acostado boca arriba con la espalda pegada al suelo, flexionar una rodilla, apoyando ese pie en el suelo. Elevar y bajar con suavidad la otra pierna, manteniéndola recta. Hacer tres series de 10 repeticiones con cada pierna. - Círculos con ambas piernas: acostado boca arriba, con las dos piernas juntas y flexionadas en ángulo de 90º, hacer movimientos circulares. Repetir cinco veces en ambos sentidos. - El puente: acostado boca arriba, con ambas piernas juntas y flexionadas, elevar la pelvis hasta alinear el tronco con las piernas. Mantener la posición veinte segundos. Hacer diez repeticiones.



Fuente: Mía Perfil.