Dra. Analía Barchiesi

Ginecología y Mujer: ¿Somos mujeres porque menstruamos? ¿Dejar de menstruar nos hace menos mujeres? ¿Menos deseadas? ¿Menos sexuales? ¿Con menos ganas de desear y proyectar? Hagamos uso de esta fecha – 8 de marzo – para repensar la mirada sobre el climaterio/menopausia. Ya es hora de erradicar los mitos y estereotipos con relación a la madurez femenina. ¡Impulsemos un cambio de mirada sobre un proceso vital y menstrual! ¿Y por qué lo seguimos hablando del climaterio, aun en este día? Porque es necesario que alguien lo haga. De lo contrario, seguimos permitiendo que los medios, internet y la sociedad en general sigan reproduciendo los mismos modelos estereotipados erróneos de lo que se cree que es una "mujer menopáusica": arrugas, pelo blanco… Según el INDEC, en la década del ‘50 la expectativa de vida en una mujer era de 60 años. En el 2021, al menos en Argentina, es de 78/81 años. Desafortunadamente el aumento en la expectativa de vida no vino de la mano del cambio en la mirada de la sociedad sobre el paso del tiempo. Increíble, ¿no? Sería ingenuo creer que no avanzamos en términos de conquistas de género. Sin embargo, en relación con la menopausia/climaterio, todo sigue bastante igual. Entonces, si contextualizamos, en este siglo el climaterio abarca más de ? de la vida de las personas que menstrúan. Sí, un tercio y seguimos asociándolo a la finitud y vejez. Parece mentira esta concepción si pensamos en tan solo 1 persona de alrededor de 45 años (edad promedio en la que entramos en esta etapa). En resumen, en este siglo y con una tendencia creciente a que la perimenopausia aparezca antes de tiempo, es preocupante la fuerza de los estereotipos vinculados a esta etapa. Y cómo reproducimos mal los términos: la menopausia es un sólo día de nuestras vidas y sabemos cuál recién un año después: es el día que la última gota de sangre menstrual cayó. El climaterio es el nombre de toda la etapa. Es un proceso que dura alrededor de 10 años y engloba todo: la premenopausia, perimenopausia, menopausia y los primeros años de la post menopausia. Y como siempre lo decimos, es una etapa que puede alcanzarnos en distintos momentos y situaciones de la vida: con hijos, sin ellos, en pareja, sin pareja, emprendiendo, en puestos jerárquicos, habiendo dejado de trabajar, a los 40, a los 45, a los 50. No hay una menopausia, hay tantas como cuerpos que dejan de menstruar. Las realidades son múltiples y la forma de transitar el climaterio dependerá de cada contexto pero hay algo que nos hermana, al menos tres cosas que tenemos en común: el peso del estereotipo, la desinformación y el tabú. Es probable que lleguemos a ese momento sin contar con la información necesaria para atravesar esta etapa con tranquilidad, conociendo los cambios por los que vamos a pasar y las alternativas sin dejar de ser quienes somos. Dra. Analía Barchiesi. Especialista en Ginecología y Obstetricia. Orientación en climaterio y menopausia. (MP: 59629) - Centro Médico Rawson - https://cmrawson.com.ar - Tel. 03489-290440 / Whatsapp: 03489-555606