Participó de la primera fecha del Enduro Baires en la categoría Master B.

El pasado fin de semana, en Mercedes, se realizó la primera fecha del Campeonato 2022 de Enduro Baires. Y allí estuvo presente el campanense Ariel Melón, quien concluyó en el cuarto puesto de la categoría Master B.

El piloto de nuestra ciudad no llegó a armar su moto, por lo que participó con una prestada. Igualmente, el balance fue positivo: "La verdad es que estoy más que contento de haber llegado en el cuarto lugar, porque deseaba no dejar pasar esta carrera para sumar puntos para el campeonato. Me voy satisfecho, esperando pelear el título como el año pasado", señaló.

El ganador de la categoría Master B fue Javier Marengo, quien postergó a Gustavo Romani y Gustavo Andreoni al segundo y tercer puesto, respectivamente. En cuarto llegó Ariel Melón y quintó se ubicó Cristian San Román.