Anoche igualó 0-0 como local ante Atlanta y llegó a diez encuentros sin triunfos. Tuvo sus mejores chances en el primer tiempo, pero en el segundo se cayó físicamente y su rendimiento mermó. En este arranque de campeonato, con solo tres empates en cinco fechas no se despega del fondo de la tabla. El próximo viernes visita a San Martín de San Juan.

El inicio del Campeonato 2022 se está convirtiendo en una cuesta cada vez más empinada para Villa Dálmine. Incluso, a pesar de evidenciar algunas mejoras, la cima parece alejársele fecha a fecha. Ayer igualó 0-0 como local ante Atlanta y llegó a cinco partidos sin triunfos en este arranque del torneo.

Una racha negativa que se estira a los diez encuentros si se toma también el cierre de la temporada pasada. Sí: el Violeta llegó ayer a cinco meses sin triunfos. Su última victoria fue el 9 de octubre de 2021: 2-0 a Deportivo Morón como visitante.

Es cierto, son equipos bastantes diferentes, pero con similitudes en varios aspectos de su funcionamiento. Y con el mismo entrenador, claro está. Así, el margen de Marcelo Franchini es cada vez menor. Especialmente por lo realizado en las últimas tres presentaciones en Campana: el de anoche fue su primer punto como local en el actual campeonato. Y por si hace falta aclararlo, el empate ante el Bohemio no dejó, justamente, buenas sensaciones.

Lo único positivo fue que se cortó una racha de nueve partidos recibiendo goles. Sin embargo, no alcanzó para ganar. En los primeros 25 minutos, el Violeta mostró su mejor versión en el encuentro, sobre todo cuando atacó a fondo. Incluso, generó dos chances claras: un cabezazo de Nouet y una definición cruzada de Zárate que dio en el palo y salió.

Después, ante un rival que también ofreció un nivel muy discreto, hizo muy poco Villa Dálmine. Tuvo otra ráfaga de situaciones en el complemento, pero le volvió a faltar la puntada final. Y en el último tramo del encuentro se cayó físicamente, por lo que terminó defendiendo la igualdad ante los poco claros intentos del Bohemio.

En cuanto a los nombres, dentro de su esquema táctico preferido, Franchini parece haber encontrado el once titular, con Bertochi y D´Angelo como volantes internos (anoche sufrió no tener recambios de características similares) y con Díaz y Nouet como extremos (el rendimiento de González ha decaído en las últimas tres fechas). Ahora, claro está, le falta encontrar la victoria. El próximo viernes tendrá una oportunidad más cuando el Violeta visite a San Martín en San Juan.

EL PARTIDO

No hubo sorpresas en la formación que dispuso Marcelo Franchini: Facundo Gómez volvió a la titularidad (y como capitán) tras su expulsión ante Rafaela y formó zaga central con Moreyra. Después, mismos nombres y esquema que frente a Estudiantes en Caseros, con la idea de presionar a Atlanta recién en la mitad de cancha y volcando inicialmente el juego sobre la izquierda, por donde Nouet progresó dos veces con profundidad en menos de 3 minutos (en la primera acción lanzó un peligroso centro que no encontró compañeros como destinatarios).

Sin embargo, la primera situación clara de gol en ese arranque se dio a los 6 minutos y se inició en un gran pivoteo de Zárate, continuó con una buena pared entre Díaz y Mazur por derecha y un centro rasante que no pudo ser desviado, para finalizar con un segundo centro de D´Angelo que Nouet cabeceó por sobre el travesaño.

Ese amenazante comienzo del local se fue diluyendo a medida que el Bohemio ganó paciencia en la circulación del balón, aprovechando las libertades que brinda la disposición táctica-defensiva del Violeta. Entonces, la visita se fue instalando en campo ajeno y poniendo al local en una situación de repliegue de la que le cuesta mucho salir. De hecho, a los 12, Moreyra debió salvar en extremo un centro bajo de Cardozo cuando el balón ya había superado a Montoya. Y a los 19, cuando Franchini ya había mandado más adelante a D´Angelo para presionar la salida de los centrales rivales, Galeano exigió a Montoya con un remate al primer palo después de un bochazo que bajó Marcioni (volcado sobre la derecha, el más participativo del ataque de Atlanta).

Pero así como Villa Dálmine luce como un equipo pasivo y frágil cuando se repliega porque no anticipa ni disputa el balón con decisión, es otro distinto cuando cruza la mitad de cancha y se lanza con vértigo hacia el área rival. Y lo demostró a los 24 minutos: D´Angelo soltó un gran pase entre líneas para la diagonal de Zárate, cuya definición ante el achique de Rago terminó pegando en el palo cuando todo el estadio estaba desenfundando el grito sagrado.

Después de esa clarísima situación, el trámite se hizo trabado e irregular, con ambos conjuntos volcando mayormente su juego sobre la derecha de sus ataques: el Violeta buscaba a Díaz para el mano a mano con López, mientras el Bohemio soltaba a Dramisino para acoplarse a Marcioni y obligaba a Nouet a retroceder demasiado (por entonces, en defensa, el esquema de Franchini era un 4-4-2). Aunque esas intenciones no prosperaron y el partido se hizo chato, monótono, sin nuevas oportunidades de gol.

El complemento arrancó en la misma línea, con Villa Dálmine parado algunos metros más adelante y con Atlanta con menos circulación del balón. Por eso, el encuentro siguió siendo discreto y recién se sacudió a los 13 minutos, con un remate frontal de Cardozo al que Montoya respondió con firmeza.

La respuesta del elenco campanense fue inmediata: a los 15, Nouet escapó a una lejana salida de Rago y su centro atrás no pudo ser definido por Moreyra. Y a los 17, Zárate se escapó por la derecha, se metió hasta el final del área, pero no pudo encontrar a Nouet en el centro bajo (el 9 no se animó a probar al primer palo).

Pasados los 20 minutos, Bertochi y D´Angelo sintieron el desgaste físico y ya no gravitaron (el 10 perdió varios balones seguidos), lo que permitió que el Bohemio avance más fácilmente en campo ajeno (Agüero también lucía cansado ya). Y así, a los 26, el ingresado Bisanz dispuso de una chance clara tras llegar a los empujones hasta las inmediaciones de Montoya.

Los cambios que ensayó Franchini no le dieron soluciones (no entró bien González y a Sangiovani le costó de mitad de cancha hacia adelante) y el visitante, dentro de un trámite desorganizado e impreciso, siguió luciendo con más resto físico y atacando con más decisión, aunque sin claridad (apenas sobre los 35 probó con un par de remates de media distancia que obligaron a intervenciones de Montoya). Por eso, de contra, casi lo gana el Violeta (Pérez pellizcó justo el pase de Bertochi que dejaba a Zárate de cara al gol).

Los minutos finales transcurrieron en la misma línea, con el Bohemio presionando con algunos centros que Gómez y Moreyra rechazaron sin mayores inconvenientes, cerrando una sólida actuación como zaga central. Sin embargo, en el balance global, la actuación de Villa Dálmine no terminó de convencer, profundizando un mal arranque de campeonato y agregándole más incertidumbre a un momento de escasas certezas.



ESTE CABEZAZO DE NOUET, A LOS 6 MINUTOS, FUE UNA DE LAS MEJORES CHANCES DEL VIOLETA EN EL PARTIDO.





SÍNTESIS DEL PARTIDO

VILLA DÁLMINE (0): Germán Montoya; Federico Mazur, Facundo Gómez, Fernando Moreyra, Diego Martínez; Nicolás Bertochi, Emiliano Agüero, Ezequiel D´Angelo; Lautaro Díaz, Juan Pablo Zárate y Francisco Nouet. DT: Marcelo Franchini. SUPLENTES: Alan Sosa, Brian Camisassa, Laureano Tello, Franco Costantino, Nicolás González y Juan Cruz Franzoni.

ATLANTA (0): Juan Rago; Alejo Dramisino, Alan Pérez, Rodrigo Colombo, Martín López; Maximiliano González, Juan Galeano; Lucas Pérez Godoy, Julián Marcioni, Evelio Cardozo; y Gonzalo Klusener. DT: Walter Erviti. SUPLENTES: Nicolás Sumavil, Matías Molina, Ramón Fernández, Franco Perinciolo, Gonzalo Berterame, Juan Bisanz y Fabricio Pedrozo.

GOLES: no hubo. CAMBIOS: ST 6m Molina x Dramisino (A) y Perinciolo x López (A); 16m Fernández x Pérez Godoy (A); 19m González x Nouet (VD); 20m Pedrozo x Cardozo (A) y Bisanz x Klusener (A); 29m Sangiovani x D´Angelo (VD); 41m Tello x Bertochi (VD) y Franzoni x Díaz (VD). AMONESTADOS: Galeano (A) Agüero, D´Angelo y Díaz (VD). CANCHA: Villa Dálmine. ÁRBITRO: Lucas Novelli.

FECHA 5: HOY HABRÁ TRES PARTIDOS

En la continuidad de la programación de la quinta fecha del Campeonato 2022 de la Primera Nacional, este viernes se disputarán otros tres partidos, destacándose la presentación de uno de los líderes, Belgrano de Córdoba, que recibirá la visita de San Martín de San Juan desde las 20.05 horas (televisa TyC Sports).

Previamente, en José Ingenieros, Almagro será local frente a Tristán Suárez desde las 18.05. Y en el cierre de la jornada, desde las 21.30, Estudiantes de Río Cuarta será anfitrión de Defensores de Belgrano.

En tanto, para mañana sábado fueron pautados siete encuentros: Quilmes (17.00), Deportivo Madryn vs Brown de Adrogué (17.00), Flandria vs Atlético de Rafaela (17.00), Deportivo Riestra vs Chaco For Ever (17.00), Temperley vs Guillermo Brown (19.05), Almirante Brown vs Estudiantes de Buenos Aires (21.10) y Güemes vs San Telmo (21.30).

Para el domingo quedaron otros seis cotejos: Deportivo Maipú vs Instituto (17.00), Gimnasia de Jujuy vs Santamarina (17.00), All Boys vs Gimnasia de Mendoza (17.00), Deportivo Morón vs Chacarita (17.05), Alvarado vs San Martín de Tucumán (19.00) e Independiente Rivadavia vs Mitre (20.00).

Finalmente, el lunes se cerrará la programación con el duelo Nueva Chicago vs Agropecuario (19.10).