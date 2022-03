Vecino denunció reiterados robos en Panamericana y Ruta 4

Mediante una serie de videos, cuestionó la inacción de las autoridades ante sucesivos actos delictivos contra negocios de la zona. No sin una buena dosis de ironía, un vecino cuestionó la inacción de las autoridades frente a lo que describió como una ola de robos contra comercios ubicados en la zona de Panamericana y Ruta 4. Mediante su celular, el hombre filmó un operativo policial y la ubicación de dos cámaras de videovigilancia a pocos metros de sus locales comerciales; sin embargo, cuestionó que ninguna de estas medidas diurnas han logrado evitar las intrusiones a los negocios circundantes registradas durante la noche. "Ahí tenemos un domo, abajo una cámara fija, a esta hora de la mañana -10:30- tenemos un móvil policial, dos agentes y conitos", dijo el vecino mientras respaldaba en imágenes cada una de sus palabras. Y continuó: "Pero a 50 metros, cuatro veces nos entraron, arrancaron la reja y vaciaron el negocio. Solo 20 metros más adelante la panadería tuvo cuatro robos. Y anoche le tocó, como el Telekino, al del seguro: le arrancaron la reja y lo vaciaron. De noche no hay nada, de día tenemos todo este operativo". El vecino precisó que los robos se dan en las inmediaciones, a la entrada al barrio Bosque Río Luján, y puso en duda el funcionamiento efectivo de las cámaras de seguridad. También criticó que los delincuentes siempre repitan la metodología de robo -cortar alambrados para llegar hasta los comercios- cuando ellos mismos la dejaron expuesta en su denuncia ante el Destacamento Los Cardales. "Ahora vino la Gendarmería a sacar fotos, porque amenazamos con cortar la ruta. Por lo menos tengo un patrullero de Gendarmería en la puerta: durante este rato al menos sé que no me van a entrar para pelar el negocio", ironizó el vecino, cansado de ser víctima de la inseguridad.

Mediante su celular, el hombre filmó un operativo policial





“Ahora vino la Gendarmería a sacar fotos, porque amenazamos con cortar la ruta", relató el vecino.



VIDEO:

La zona de negocios en Ruta 4

Vecino denunció reiterados robos en Panamericana y Ruta 4. Mediante una serie de videos, cuestionó la inacción de las autoridades ante sucesivos actos delictivos contra negocios de la zona. (Nota en la edición de hoy de #LaAuténticaDefensa) - Video: https://t.co/ABMqgmH8OV — La Auténtica Defensa (@LADdigital) March 11, 2022