Día Internacional de la Mujer: se realizó un acto conmemorativo en la sede del Colegio de Abogados

Fue en la sede de nuestra ciudad y contó con la exposición "Otras tramas: feminismos, literatura, sociedad y derecho". Este martes, en la sede del Colegio de Abogados de Zárate-Campana (CAZC), ubicada en la calle French al 200, se realizó un acto en conmemoración del Día Internacional de la Mujer que fue organizado por el propio CACZ, el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial Zárate Campana (CMFZC) y la filial Campana de la Sociedad Argentina de Escritores (SADE). El evento fue abierto a la comunidad, que pudo disfrutar la exposición "Otras tramas: feminismos, literatura, sociedad y derecho". La Dra. Silvana Barreca, Vicepresidenta Primera de la Caja de Abogados de la Provincia, junto a Mariana Lirusso, Jueza y Presidenta de S.A.D.E. Campana, dieron la bienvenida a los presentes. "Creo que hay que cambiar un paradigma educacional, terminar con ese estereotipo de mujer perfecta", señaló Barreca. "Eduquemos niñas valientes, no perfectas, que se sientan cómodas con sus propias imperfecciones dentro de la sociedad para que sepan valerse y hacer valer sus derechos", añadió. Por su parte, Lirusso expresó que esta actividad comenzó a pensarla con Mariano Chausis, Presidente del CMFZC, y Marcelo Fioranelli, Presidente del CAZC, en enero: "Nos pareció muy positiva esta idea de reunirnos de manera interdisciplinaria para conmemorar el Día Internacional de la Mujer". Posteriormente, la Presidenta de S.A.D.E. Campana presentó a las invitadas: la Dra. Mariana Quiroga Ferreres, quien está a cargo de la Comisión de Género y Derechos Humanos del CAZC; la Dra. Alelí Kalf, Jueza de Garantías Nº2 de Zárate Campana; Marisa Mansilla, Profesora de Letras; y Estela Simón, Licenciada en Trabajo Social. La primera en tomar la palabra fue la Dra. Quiroga Ferreres que manifestó que una de las metas de la Comisión es la capacitación a la sociedad. Por ello, comentó que dedican "mucho tiempo y esfuerzo" en salir a la sociedad a promover derechos: "Estamos muy convencidos de que las personas pueden defender sus derechos cuando los conocen". Asimismo, la abogada expresó que las leyes están y que hay que determinar por qué no se aplican del todo: "Acá me quiero detener no sólo a hacer una crítica al poder judicial sino también pensando qué están haciendo los poderes ejecutivos y qué hacemos nosotros y nosotras como abogados". "Yo siempre le digo a los y las colegas que aboguemos con perspectiva de género porque por lo menos el poder judicial tiene que contestar nuestros pedidos" continuó. A su vez, resaltó que la capacitación técnica deben realizarla tanto el poder judicial, el poder ejecutivo como los abogados y las abogadas. Luego llegó el turno de la Dra. Alelí Kalf, quien preside la Comisión de Género del CMFZC, que habló acerca de la creación de dicha Comisión y los logros en materia de capacitación a nivel local y provincial. Así, explicó que se arribó a un total de 150 replicadores para la Provincia de Buenos Aires, quienes a su vez replicaron los talleres de perspectiva de género y violencia contra las mujeres dentro sus departamentos judiciales. "De esta manera, aun antes de la Ley Micaela, en nuestra departamental se logró por primera vez sensibilizar el 80% de juezas y jueces y casi el 70% de funcionarias y funcionarios de los diferentes fueros de nuestro departamento judicial" manifestó Kalf. Además, expresó: "Y en total, en la Provincia de Buenos Aires, más de 2.000 operadores del poder judicial, cifra de la que nuestro Colegio se siente absolutamente orgulloso". Finalmente, Marisa Mansilla y Estela Simón cerraron con un conversatorio en el que la Profesora de Letras abordó las teorías de géneros y su correlato en la literatura mientras que la Licenciada en Trabajo Social se enfocó en el campo de lo social y el derecho. En relación a la literatura, Mansilla manifestó que la poesía era el género admitido como el más apropiado para la incursión de las mujeres en el campo literario. Sin embargo, a partir del siglo XVIII, reconocidas escritoras europeas no sólo escribieron poesía sino que también narrativa "cuyas historias representaban los roles femeninos de su época y la primacía de las reglas del sistema patriarcal". Más adelante, la autobiografía es un género recurrente y muy preciado en las escrituras feministas: "Sus autoras son a la vez el personaje protagónico y la narradora". Después, mencionó a escritoras, como Margo Glantz y Sylvia Molloy, junto a sus obras y tópicos que entrarían dentro de la explosión de la escritura femenina post teorías de género. Asimismo, nombró a Victoria y Silvina Ocampo enfocándose en los relatos "La calle Sarandí" y "El pecado mortal", cuya autora era la segunda escritora, y que tratan el tema del abuso sexual infantil: "Son de un impacto notable en el campo literario argentino donde el tratamiento de esta temática prácticamente estaba vedada". Acerca de dicha temática, Simón añadió que socialmente el discurso predominante desde las élites era que estos hechos sólo suceden en las clases más bajas o "desclasados": "Todavía hoy algunas personas lo siguen sosteniendo cuando está demostrado que atraviesa a todas las clases sociales". Para cerrar, Simón realizó un breve recorrido sobre las leyes y acontecimientos que sucedieron durante los últimos 20 años. De esta manera, mencionó a la Ley de Matrimonio Igualitario, Identidad de Género e Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y, por otra parte, a Ni Una Menos. "Hoy es necesario que los varones sean parte de esta lucha debatiendo sobre sus propios aprendizajes, mandatos de virilidad, formas de vincularse sexo-afectivamente y en la responsabilidad que tienen en cuanto a cortar o seguir reproduciendo las distintas formas de violencia de género que sólo nos conducen a la infelicidad y la muerte" concluyó Simón. Al final del acto, Mariana Lirusso junto a Rita García de Infancia Robada Campana, descubrieron el banco rojo en el Colegio de Abogados.

Marisa Mansilla y Estela Simón





Mariana Lirusso y Silvana Barreca dieron la bienvenida a los presentes.





Durante la jornada, hablaron la Dra. Mariana Quiroga Ferreres, Marisa Mansilla, Estela Simón y la Dra. Alelí Kalf.





Mariana Lirusso y Rita García descubrieron el banco rojo en el Colegio de Abogados.