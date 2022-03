Anunciaron programa de venta de indumentaria a precios rebajados para la temporada de invierno

Los precios no superarán el 30% de los de la temporada de invierno pasada y estarán vigentes hasta fines de julio. El gobierno anunció un acuerdo con más de 70 marcas líderes de indumentaria que venderán prendas a precios rebajados y que estará vigente hasta fines de julio. El anuncio fue realizado por el Ministerio de Desarrollo Productivo, sin la participación de la Secretaría de Comercio Interior, que habitualmente interviene en la regulación de precios del mercado interno. El programa fue lanzado por la Secretaría de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa, que dependen de ese Ministerio en acuerdo con la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI) y la Federación Argentina de la Industria de la Indumentaria y Afines (FAIIA). El programa que baja los precios de la indumentaria denominado "Acción Moda", fue presentado como "una iniciativa privada producto del trabajo conjunto con el sector público, a través de la cual más de 70 marcas nacionales venderán al menos 15 modelos de prendas de vestir con precios rebajados", de acuerdo a la información oficial. Según informó el Ministerio de Desarrollo Productivo, el programa tendrá 2.000 puntos de venta de prendas de bebés y niños, adolescentes, mujer y hombre, aunque no especifica cuando entrará en vigencia. Los quince artículos seleccionados estarán identificados con una etiqueta distintiva del programa y los precios no superarán el 30% del vigente en la temporada de invierno 2021 y en una primera instancia, estará vigente hasta fines de julio de 2022, según la información oficial. Entre las marcas que participan de esta iniciativa se encuentran Pampero, 47 street, Ay not Dead, Ayrea, Azzaro, Baby Cottons, Bensimon, Billabong, Cardón, Carmela Achaval, Caro Cuore, Cheeky, Cibeles, Clara Ibarguren, Como quieres, Complot, Cristóbal Colón, Cuesta Blanca, Desiderata, Etam, Etiqueta Negra, Gepetto, Ginebra, Gola, Grisino, Jazmin Chebar,Juanita Jo, Key Byscaine, Kimeika, Las Pepas, Mancini, Maria Cher, Markova, Midway, Mimo,Montagne, Naum, Old bridge, Paula Cahen D Anvers, Penguin, Sweet, Tannery, Ted, Ver, Taverniti, Bodin, Tucci, UMA, Vitamina, Wanama, Yagmour, Mistral Brooksfield, Magdalena Espósito, Levi´s y Rever Pass, entre otras.

