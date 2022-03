En Campana no se brindó parte local. Argentina llegó a los 127.009 decesos por Covid-19 desde el inicio de la pandemia, tras reportarse ayer otras 54 muertes a causa de la enfermedad. El Ministerio de Salud de la Nación informó también que fueron notificados 6.137 nuevos contagios de coronavirus en el país. Con esas cifras, el total de casos de coronavirus registrados en Argentina desde el inicio de la pandemia se elevó a 8,961.595, mientras que el de víctimas fatales suma ahora 127.009. Al día de ayer se encontraban cursando la enfermedad 76.477 infectados, mientras la cantidad de personas internadas con coronavirus en Unidades de Terapia Intensiva (UTI) era de 861. En tanto, el porcentaje de ocupación en salas UTI en todas las jurisdicciones nacionales por distintas patologías era del 38,5% en el sector público y privado, y del 39,8% en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en el caso de personas adultas. Para confeccionar el parte de este jueves se tomaron 51.573 testeos, por lo que la tasa de positividad fue del 12%. Sin datos La Secretaría de Salud de la Municipalidad de Campana no informó ayer nuevos contagios de coronavirus ni decesos. El miércoles se habían notificado 18 nuevos contagios de coronavirus, por lo que el número de positivos acumulados desde el inicio de la pandemia es de 26.382 (apenas 109 corresponde a marzo). En tanto, desde hace más de una semana que no se notifican víctimas fatales en nuestra ciudad: la última fue un hombre de 63 años, comunicado el miércoles 2. Por ello, la cantidad de decesos totales en Campana se mantiene en 331.