Fueron tres días en el CENARD, junto a nadadores y nadadoras que participarán de los Juegos Sudamericanos de la Juventud. La campanense Agostina Hein (13 años) participó el último fin de semana de su primer campus con la Selección Juvenil de Natación. Fue en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CENARD), durante tres exigentes jornadas en las que compartió entrenamientos con nadadores y nadadoras que se preparan para los Juegos Sudamericanos de la Juventud que se desarrollarán en Rosario a partir del 28 de abril La joven de nuestra ciudad, a pesar de haber logrado las marcas necesarias para ser parte de esta competencia, no podrá participar por una cuestión de edad, dado que es un certamen exclusivo para jóvenes nacidos entre los años 2004 y 2007. Y ella es categoría 2008. Igualmente, por su nivel y al igual que la cordobesa Malena Santillán, la campanense fue invitada a esta concentración de la Selección Juvenil, teniendo en cuenta otros torneos continentales e internacionales que se avecinan en el calendario. Fueron tres días de entrenamientos (viernes, sábado y domingo), con un doble turno en pileta y, además, trabajos en gimnasio. "Fue muy completo", le contó Agostina a La Auténtica Defensa. "La experiencia fue muy linda, aunque la sufrí un poco físicamente: al segundo día ya me dolía todo, je", agregó. Durante estos tres días, Hein entrenó mucho junto a la cordobesa Santillán, dado que ambas son categoría 2008 y son también especialistas en pruebas de fondo (las distancias más largas). "Hicimos bastantes metros", remarcó la representante del Club Independiente de Zárate, donde es entrenada por el profesor Sebastián Montero. Igualmente, también compartió esta concentración con Emma Bertotto, Chiara Medun, Magdalena Portela, Candela Raviola e Iara Villalba. Mientras por el lado de los varones estuvieron Valentín Almanda (compañero de Agostina en el CIZ), Dante Nicola, Nicolás Retrive, Martiniano Montero, Matías Santiso y Ulises Saravia. "La convivencia con todos fue muy buena, es un grupo muy lindo, en el que se ayudan unos a otros. La pasé muy bien y me volví con muy lindas sensaciones, disfrutando también de haber podido estar en un lugar como el CENARD", comentó Agostina, quien, recientemente, también fue convocada para integrar la Selección de la Federación de Aficionados a la Natación del Norte de la Provincia de Buenos Aires (FANNBA). De hecho, su próximo objetivo es el Torneo Provincial "Luis Rodríguez" que organiza FANNBA, que se desarrollará este sábado en el Club San Andrés y que será selectivo para el Campeonato Paulista que se realizará del 16 al 18 de diciembre en el estado de San Pablo (Brasil).



