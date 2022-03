Breves: Deportivas

INICIA LA 6ª FECHA Este viernes se pone en marcha la sexta fecha de la Copa de la Liga Profesional 2022. Desde las 19.15 horas, Arsenal recibirá a Vélez en Sarandí, en un duelo de equipos necesitados: ambos suman 5 puntos y necesitan ganar terreno en la Zona B que comanda Estudiantes de La Plata con 13 unidades. En tanto, desde las 21.30 horas, Platense será local ante Patronato. En caso de ganar, el Calamar pasará de la 9ª posición a sumarse al grupo de líderes (River, Defensa y Justicia, Unión y Sarmiento tienen 10 puntos). Por su parte, el elenco de Paraná marcha último con apenas una unidad en su haber. 6ª FECHA: PROGRAMACIÓN Esta fecha continuará de la siguiente manera: -Sábado: Aldosivi vs Tigre (17.00), Huracán vs Godoy Cruz (17.00), Rosario Central vs Barracas Central (19.15), Sarmiento vs Newells (19.15) y Talleres vs San Lorenzo (21.30). -Domingo: Unión vs Banfield (17.00), Lanús vs Colón (17.00), River Plate vs Gimnasia (19.15) y Estudiantes vs Boca Juniors (21.30). -Lunes: Atlético Tucumán vs Racing Club (19.15), Argentinos Juniors vs Defensa y Justicia (21.30) e Independiente vs Central Córdoba (21.30). COPA LIBERTADORES Ayer se completaron los partidos de ida de la tercera y última fase previa y, además de la victoria 1-0 de Estudiantes de La Plata sobre Everton en Chile, se registraron los siguientes resultados: Fluminense 3-1 Olimpia de Paraguay (doblete del argentino Germán Cano para el conjunto brasileño), America de Minas Gerais 0-0 Barcelona de Ecuador y Universidad Católica de Ecuador 0-0 The Strongest de Bolivia. EUROPA LEAGUE En el inicio de las series de Octavos de Final se dieron los siguientes resultados: Porto 0-1 Lyon, Atalanta 3-2 Bayern Leverkusen, Betis 1-2 Frankfurt, Barcelona 0-0 Galatasaray, Sevilla 1-0 West Ham, Rangers 3-0 Estrella Roja y Sporting Braga 2-0 Monaco. SE SIGUE HUNDIENDO Luego de la salida de Marcelo Bielsa de la conducción técnica, Leeds United sufrió una nueva derrota: ayer perdió 3-0 como local ante Aston Villa (fue titular Emiliano Martínez) en un partido pendiente de la 20ª fecha de la Premier League. SOLO FEDE CORIA Ayer, en el inicio del Masters 1000 de Indian Wells, Federico Coria aportó la única victoria argentina: venció 6-4 y 7-6 al uruguayo Pablo Cuevas. En cambio, Sebastián Báez cayó 6-4 y 6-0 con el australiano Nick Kyrgios, quien será rival de Federico Delbonis en segunda ronda. En tanto, Juan Manuel Cerúndolo perdió 6-1 y 6-1 con el estadounidense Jack Sock. Hoy, Facundo Bagnis se medirá con el suizo Henri Laaksonen. Este certamen no contará con la participación de Novak Djokovic, dado que el serbio no puede ingresar a Estados Unidos por no estar vacunado contra el coronavirus. ARRANCA EL STC2000 Este viernes comenzará la actividad oficial de la primera fecha de la Temporada 2022 del Súper TC2000. En Rosario, en el autódromo Juan Manuel Fangio, para esta tarde están programadas dos sesiones de seteo de motores y una tanda de pruebas comunitarias. El campanense Matías Milla será parte de este nuevo campeonato: conducirá un Renault Fluence del equipo Axion energy Sport.