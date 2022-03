7 de cada 10 conductores no saben cuál es la velocidad máxima permitida en autopistas

Según la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) -que depende del Ministerio de Transporte- durante el año 2021 murieron 3.861 personas en accidentes viales en Argentina. Si bien marca un descenso del 21% con respecto a 2019, la cifra es alta. Las estadísticas indican, además, que el 95% de los hechos suceden por fallas humanas y solo el 5% por cuestiones climáticas o por el estado de los caminos. Y los números se respaldan en el desconocimiento que muestran los conductores frente a las normas de tránsito. En este caso, el Observatorio Vial de CECAITRA (Cámara que nuclea a las empresas productoras de software vial) indagó precisamente sobre el nivel de conocimiento vial. Y el resultado fue contundente: apenas 3 de cada 10 conductores conocen cuál es la velocidad máxima de una autopista, por ejemplo. La encuesta se realizó desde el 24 de febrero hasta el 2 de marzo de 2022 en 1093 hogares de la CABA y el Gran Buenos Aires. Hubo una selección de hogares a través de una muestra aleatoria de teléfonos fijos y los resultados fueron ajustados al radio, sexo, edad y nivel educativo. Y las respuestas arrojadas preocuparon a los investigadores de la Cámara. En primer lugar, se preguntó cuál es la velocidad máxima en calles urbanas. En este caso, las respuestas fueron correctas en su mayoría: El 71,4% contestó que es de 40 km/h. Para el 11,2%, era de 50 km/h; el 9% dijo que era 60 km/h; y el 8,4% contestó que no sabía la respuesta. Las dificultades comenzaron cuando la pregunta se trasladó al ámbito de las autopistas. Solamente 3 de cada 10 (el 26,2%) contestó de manera correcta que la máxima para este tipo de camino es de 130 km/h. Para el 34,4% se puede circular hasta los 120 km/h; y para el 27,6%, hasta 110 km/h. El 11,8% dijo no saber la respuesta. Durante el sondeo también se preguntó: "¿Cuál es la velocidad mínima en autopistas?" y más de la mitad no supo la respuesta correcta. Para el 26% de los consultados es de 50 km/h; para el 9,5% es de 40 km/h y el 17,6% dijo no saber. El 46,9% contestó correctamente que es la mitad del máximo para cada tipo de vía. Por último, se interrogó acerca de las velocidades mínimas y máximas para las rutas comunes (110 y 40 km/h respectivamente): el 37% respondió que la mitad de la máxima para cada tipo de vía, el 22% que es 50km./h, el 22,2% que es 40km./h. y el 15,8% no sabe o no contesta. Estos datos nos muestran un gran desconcierto respecto de nivel de conocimiento para las velocidades mínimas. Fuente: Infobae.