El partido se jugará desde las 17.00 horas en el estadio Carlos Vallejos. Las Portuarias buscan sus primeros puntos luego de la derrota 3-2 sufrida el miércoles ante Argentino de Rosario en el debut.

Por la segunda fecha de la Primera B del Torneo Femenino que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Puerto Nuevo recibirá esta tarde a Sarmiento de Junín en lo que será su primera presentación como local de la temporada. El juego comenzará a las 17.00 en el estadio Carlos Vallejos.

Las Portuarias llegan a este encuentro luego de caer 3-2 como visitantes frente a Argentino de Rosario en el partido que se disputó el pasado miércoles en Unión de Álvarez.

Por ello, las dirigidas por Néstor Daniel Gómez buscarán hoy sus primeros puntos del certamen, aunque saben que tendrán un duelo difícil, tanto por el desgaste que realizaron el miércoles en la visita a las Salaítas como por el nivel del rival.

Es que Sarmiento ha sido protagonistas de esos últimos campeonatos y llega a este compromiso después de vencer 2-1 como local a San Miguel en el debut. Así, con esos antecedentes, emerge como un rival de cuidado para las Auriazules.

Este sábado, por la Zona B también jugarán: Camioneros vs Argentinos Juniors, Luján vs Argentino de Quilmes y Liniers vs Argentino de Rosario. En tanto, mañana se completará esta segunda fecha con el duelo entre San Miguel y Deportivo Merlo (queda libre Morón).

Las posiciones en esta zona se encuentran de la siguiente manera: 1) Argentino de Quilmes, Argentino de Rosario, Deportivo Morón y Sarmiento, 3 puntos; 5) Deportivo Merlo y Camioneros, 1 punto; 6) Liniers, Luján, San Miguel, Puerto Nuevo y Argentinos Juniors, sin puntos.

En tanto, por la Zona A se jugarán hoy dos encuentros: Lima FC vs Claypole y Banfield vs All Boys. Mientras que mañana se disputarán los tres restantes: Deportivo Armenio vs Vélez, Atlas vs Defensa y Justicia y Atlanta vs Belgrano de Córdoba (queda libre Almirante Brown).