Larreta, Santilli, Frigerio y López Murphy en ExpoAgro

"Nosotros somos la alternativa de los que creen en la producción, el trabajo y la vida honrada". Los dirigentes de Juntos por el Cambio visitaron la muestra que se realiza en San Nicolás y señalaron: "Necesitamos que el Estado le saque la pata de arriba de la cabeza al campo para que despliegue su enorme potencial". El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodíguez Larreta, y los diputados nacionales Diego Santilli, Rogelio Frigerio y Ricardo López Murphy recorrieron este viernes la muestra ExpoAgro 2022 en San Nicolás junto al intendente del municipio, Manuel Passaglia, y el de Junín, Pablo Petracca. Al final de su visita brindaron una conferencia de prensa, en la que destacaron la unidad dentro de la coalición de Juntos por el Cambio. "Nosotros representamos la alternativa, los que creemos en la producción, el trabajo, la vida honrada y que el país se construye con esfuerzo, inversión y mejoras tecnológicas. Con nosotros vuelve esa Argentina que sueña con producir riqueza, con cambiar la matriz de fracaso, de empobrecimiento, de que cada vez más gente viva del clientelismo y el Estado. Nosotros venimos a respirar el aire de la Argentina distinta. Para eso trabajamos y luchamos", aseguró López Murphy en la conferencia que brindó junto a sus compañeros de la coalición opositora. El economista enumeró seis medidas que se deben tomar para el desarrollo de la industria agropecuaria en la Argentina: "Hay que sacar los cupos (a la exportación), evitar el atraso cambiario, unificar el régimen cambiario, quitar los impuestos a la producción, quitar la discriminación impositiva al agro y la más importante de todas: que no se puedan tomar medidas fuera del marco institucional. Los impuestos tienen que pasar por el Congreso, esa es nuestra regla, para eso hemos sido elegidos. Nuestra consigna fue ‘un Congreso fuerte’ y eso lo vamos a defender con toda la energía que tenemos". Rodríguez Larreta, por su parte, afirmó: "Estamos en contra de cualquier aumento de las retenciones. Incluso, deberían bajar. Debemos tener un sendero de reducción de las retenciones hasta que desaparezcan. Esperemos que el rumor de una suba no sea verdad". "Toda la inversión agrícola es a mediano y largo plazo, y para eso se requiere estabilidad, que es claramente lo que este Gobierno no da con las decisiones erráticas y los mensajes contradictorios. Le pido al Presidente que defina un rumbo para la Argentina porque necesitamos un plan a largo plazo. Que le dé previsibilidad a todos los productores aquí reunidos, que tienen una pujanza enorme pero no saben qué va a pasar en el país mañana a la mañana. Ni siquiera en el Gobierno hay una visión unida", afirmó el jefe de Gobierno porteño. Asimismo, Frigerio señaló: "Necesitamos que al campo le saquen la pata de arriba de la cabeza y despliegue su enorme potencial. El campo es el sector más competitivo de la Argentina y uno de los más competitivos del mundo. Si el Estado le saca la pata de arriba de la cabeza, el campo sabe lo que tiene que hacer, entonces va a producir y generar divisas. Va a suceder como tantas otras veces: va a ser la locomotora del crecimiento". "Esta exposición es la demostración de lo que la Argentina puede ser si se aplica el sentido común en las políticas públicas. Una Expoagro por año es poco, así que dentro de un año vamos a ver si llevamos otra a Entre Ríos", agregó el diputado nacional por la provincia del Litoral. Santilli también hizo referencia a la situación del campo: "El Estado se lleva el 63% de la renta de los productores. En la provincia de Buenos Aires este índice es del 61%. Es imposible con esta asfixia fiscal que los sectores productivos apuesten al país y a la inversión. Tenemos que hacer una revolución impositiva en el país y en la Provincia que convoque a la inversión, a la tecnología y a la generación de puestos de trabajo". En ese sentido, manifestó: "El campo es el principal exportador de riquezas de nuestro país. Es sinónimo de trabajo y oportunidades para millones de argentinos. Juntos por el Cambio se comprometió y va plantarse en el Congreso para bajarle los impuestos a los que invierten y producen. El Gobierno le pone la pata en la cabeza al productor y esta triste realidad la tenemos que cambiar". Por último, Passaglia concluyó: "Es un gusto tenerlos a ustedes acá. Son un ejemplo de personas que quieren sacar adelante a la Argentina con soluciones. La única forma de que salgamos adelante es como lo estamos haciendo: trabajando todos juntos y tirando del carro para el mismo lado, porque no necesitamos cambios sino transformaciones".

