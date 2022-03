VOLVIÓ A CAER El dólar blue volvió a caer, y cerró a $202 en la punta vendedora, y finalizó en los valores con los que inició la semana, en una jornada en que los bonos siguieron su racha alcista y bajó el riesgo país. Según el promedio de las cotizaciones en el mercado informal el dólar paralelo registró ayer un descenso de $1 y cerró en $199 para la compra y $202 para la venta. La baja del dólar informal redujo la brecha al 84,6% y en las dos primeras semanas de marzo exhibe una merma de $9, tras terminar el mes pasado en $211. Los dólares financieros volvieron también a la baja ya que el contado con liquidación (CCL), bajo un 1,3% a $189,74 y acumula una merma de 5,8% desde el lunes, mientras que la diferencia con el dólar oficial desciende al 74,1%, el nivel más bajo desde el 10 de septiembre del año pasado. AFECTA A LOS OVARIOS El funcionamiento de los ovarios se ve afectado al menos hasta nueve meses después de haber tenido Covid-19, lo que podría implicar una reducción en las chances de concebir de manera natural o mediante técnicas de reproducción asistida, según un estudio liderado por científicas de Conicet y del Instituto de Biología y Medicina Experimental (Ibyme), quienes consideran que el impacto podría ser temporal aunque faltan investigaciones que confirmen por cuánto tiempo se extiende. El trabajo, que fue publicado en la revista "Molecular Basis of Disease", analizó a 80 pacientes de cuatro centros de fertilización divididas en dos grupos: 34 sin antecedentes de Covid-19 y 46 que habían transitado la enfermedad en forma asintomática o con presencia de síntomas leves entre 3 y 9 meses antes del estudio. El material de estudio fueron los fluidos foliculares, que se obtienen por aspiración para extraer los óvulos del ovario y usarlos en las técnicas de reproducción asistida. ASUNCIÓN TRASANDINA El exdirigente estudiantil Gabriel Boric juró este viernes como nuevo presidente de Chile con la promesa de dar un giro a la experiencia neoliberal, impulsar un Estado de bienestar con conciencia ecológica, feminista y capaz de reducir las desigualdades. Boric se convirtió a sus 36 años en el presidente más joven de la historia de Chile, sucede al conservador Sebastián Piñera y llega con la promesa de convertir a Chile, donde el 1% de la población posee el 26% de la riqueza, en "la tumba" del neoliberalismo. En día del cambio de mando presidencial también fueron designadas las nuevas autoridades del Congreso de Chile. El Senado de Chile eligió a Álvaro Elizalde (Partido Socialista) para presidir el Senado. Tras la elección, con 35 votos, Elizalde fue el encargado de entregarle la banda presidencial a Boric. En tanto, la Cámara de Diputados y Diputadas eligió a Raúl Soto (Partido por la Democracia) como nuevo presidente hasta el 21 de octubre de 2022, con 88 votos a favor. Claudia Mix y Alexis Sepúlveda serán vicepresidentes del cuerpo. EL MAL MENOR El presidente estadounidense, Joe Biden, se comprometió a "evitar" una "confrontación directa" entre la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y Rusia en territorio ucraniano, dado que provocaría una "Tercera Guerra Mundial". "No vamos a librar una guerra contra Rusia en Ucrania. Si respondemos, habrá una tercera guerra mundial", insistió el líder norteamericano desde la Casa Blanca, aunque advirtió de que Moscú "pagará un alto precio si usa armas químicas" en el conflicto bélico que mantiene en vilo al mundo desde el 24 de febrero pasado. Biden también dijo que la OTAN no permitirá que Rusia toque "ni un centímetro" del territorio de un país integrante de la alianza del norte, en momentos en los que se dispuso el despliegue de 12 mil soldados en las fronteras de las naciones miembro que tienen frontera con Ucrania.