José Abel Perdomo El bloqueo impuesto por Estados Unidos como represalia por la invasión rusa a Ucrania y que fue acatado por Europa impide la compra de granos a un gran productor como es Rusia. Ante esta falta de algo tan necesario para la alimentación del pueblo europeo, España y Francia pidieron a la Unión Europea permiso para importar cereales argentinos. Como era de esperar esta situación ha provocado una gran suba en los precios internacionales favoreciendo a los exportadores de nuestro país que recibirán más dólares por las mismas cantidades vendidas al exterior. Dando muestra una vez más de su permanente avaricia los grandes grupos económicos a los que poco o nada les interesa la suerte de la mayoría de la población han decidido subir los precios internos para equipararlos a los externos cuando sus costos no han aumentado en la misma medida ni mucho menos. Evidentemente están decididos a ganar muchísimo más a costa de que la gran mayoría de los ciudadanos argentinos deban consumir menos alimentos porque ven disminuir sin solución de continuidad el poder adquisitivo de sus ingresos. Lo cierto es que en un país donde casi la mitad de su población es pobre que los alimentos cuesten lo que cuestan es realmente criminal y seguramente aumentará la conflictividad social hasta límites insospechados que lamentaremos. Si a esto le sumamos el inevitable ajuste que trae aparejado el acuerdo con el FMI por poco que sea el panorama para muchísimos ciudadanos no es precisamente halagüeño y los lleva a la justificada desesperanza. Tengamos en cuenta que esta situación se manifiesta en toda su crudeza fundamentalmente en los varios millones de personas que no ven que sus vidas puedan mejorar en un futuro cercano y como decía John Maynard Keynes: "A largo plazo todos estaremos muertos". Durante las masivas protestas populares en el vecino Chile país que en ese entonces era el ejemplo a seguir de modelo neoliberal con toda su población aparentemente feliz una de sus consignas era "no son los treinta pesos, son los treinta años" refiriéndose a los treinta años de desigualdad creciente. Al igual que en nuestro país esa desigualdad es consecuencia directa de las políticas neoliberales que allá se iniciaron con la dictadura de Pinochet y a las que el pueblo en las calles le dijo basta, tanto es así que en la reciente elección presidencial el candidato de Piñera quedó relegado a un lejano tercer lugar. Es notable observar como conocidos periodistas de medios de comunicación hegemónicos son capaces de mentir descaradamente aún en un tema tan doloroso como lo es una guerra con su inevitable secuela de heridos y muertos. Muchos se hacen los sorprendidos por una guerra que es la esperable respuesta rusa a tanta provocación por parte de los Estados Unidos y su complejo industrial-militar a partir del incumplimiento de todos los compromisos asumidos por la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), especialmente respecto a Ucrania al disolverse el Pacto de Varsovia que agrupaba a las naciones del área soviética. Cabe señalar dos perlitas que ejemplifican el accionar del periodismo de derecha pretendidamente serio y que verdaderamente da vergüenza ajena. Eduardo Feinmann se maravillaba por la destreza con que un aviador militar ucraniano esquivaba el intenso fuego ruso cuando en realidad el video pertenecía al videojuego de combate táctico ARMA 3. Por su lado Nelson Castro al comentar una foto trucada donde se lo ve a Vladimir Putin con el torso desnudo montando a un oso salvaje contó que una de sus fuentes le informó que el oso estaba amaestrado. Sí estimado lector, es verdad aunque usted no lo crea.