Nancy Cristaldo

Terapia bioenergética vanguardista complementaria. En la actualidad podemos percibir que el término empoderamiento está tomando un gran protagonismo, sin embargo, ¿Realmente sabemos de qué se trata? Empoderarse no es tener el dominio ante los otros, el verdadero empoderamiento surge cuando el ser humano puede tomar las riendas de su vida y gestionar el verdadero control de su realidad. Dicha realidad muchas de las veces no es agradable y eso nos pone en un papel de víctimas, donde le damos el poder al afuera, ese afuera puede ser: el trabajo, la familia, el dinero, el jefe, la situación económica del país, la enfermedad, los vínculos, etc. Pero realmente, ¿Quieren elegir darle el poder a esa realidad que ya no es funcional? Si la repuesta es ¡no!, entonces manos a la obra. Desde las Barras de Access se ofrece una posibilidad de recreación, de acción y de elección completamente consciente. Esta terapia brinda la posibilidad de expandir la consciencia y eso contribuye a una percepción diferente de la realidad, cuando uno se hace consciente puede elegir desde otro lugar; desde el poder que realmente posee, siendo protagonista de su propia historia. Por tal motivo, si no están conforme con su realidad actual, qué tomaría que elijan algo diferente para comenzar a crear lo que realmente desean. Nancy Cristaldo te invita a vivir una experiencia diferente. Reservas de sesiones al 03489-15355505. ¿Qué más podemos crear juntos? Nancy Cristaldo - Instructora Certificada Internacional.