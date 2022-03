Efemérides del día de la fecha, 12 de Marzo

DÍA DEL ESCUDO NACIONAL En este día se conmemora la jornada en la que la Asamblea General Constituyente y Soberana aprobó oficialmente el Escudo Nacional en el año 1813. Confeccionado por Agustín Donado, diputado de San Luis, y grabado por el orfebre Juan de Dios Rivera, el Escudo Nacional fue aprobado mediante un Decreto firmado por el abogado Tomás Valle, presidente de la Asamblea, e Hipólito Vieytes, diputado de Buenos Aires: "La Asamblea General Constituyente ordena que el Supremo Poder Ejecutivo use el mismo sello de este Cuerpo Soberano, con la sola diferencia de que la inscripción del Círculo sea la de: Supremo Poder Ejecutivo de las Provincias Unidas del Río de la Plata". En cuanto al simbolismo del mismo: los antebrazos que estrechan sus diestras representan la unión de los pueblos de las Provincias Unidas del Río de la Plata; el gorro frigio es un símbolo de libertad; la pica representa la voluntad de defender la patria; el sol incaico anuncia el nacimiento de la nueva Nación; los laureles representan las victorias de los patriotas en las Batallas de Suipacha (1810) y de Tucumán (1812); y la cintas celestes y blancas representan a la Nación Argentina.



FALLECE JORGE GUINZBURG Jorge Ariel Guinzburg nació el 3 de febrero del año 1949 en Buenos Aires. Acompañado por Carlos Abrevaya, socio humorístico con el que transitó su carrera, comenzó a trabajar como libretista del programa radial "Pinocheando" de Radio Rivadavia en el año 1971. Al año siguiente, integraron la redacción de la revista "Satiricón" y, más adelante, en el año 1977, fueron guionistas de la tira cómica "Diógenes y el Linyera" del dibujante Tabaré. En el año 1983 fue parte del equipo de guionistas de Tato Bores y, al año siguiente, tuvieron su primer programa radial: "En ayunas". El éxito llegó en el año 1986 cuando el programa "La noticia rebelde" conquistó a los televidentes al mezclar el humor con el periodismo. Posteriormente, en el año 1990, comenzó junto a Horacio Fontova el programa "Peor es nada". Seis años después, se emitió "Tres tristes tigres" y, un año después, el exitoso programa "La Biblia y el calefón": "Es un programa que me gusta hacer. Me divierte, siento que en el estudio se produce un encuentro y, además, siempre percibí que los invitados la pasan bien. Además, siempre hay temas para charlar". A éste le siguió "El club de la comedia" (2001) y, finalmente, "Mañanas informales" (2006-2007). Falleció en el año 2008 en Buenos Aires.



"NEVER GONNA GIVE YOU UP" LLEGA AL PUESTO NÚMERO 1 DEL "BILLBOARD HOT 100" Un día como hoy en el año 1988, el sencillo "Never Gonna Give You Up" de Rick Astley destronaba a "Father Figure" de George Michael del puesto número 1 del "Billboard hot 100". Perteneciente al álbum "Whenever You Need Somebody" (1987) y compuesta por Mike Stock, Matt Aitken y Pete Waterman, la canción está inspirada en los sentimientos de Waterman hacia una mujer con la que estaba saliendo.