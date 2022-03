La tira de Caballeros se presenta este sábado ante Bella Vista como visitante, por la primera fecha del Nivel A. Mientras las Tricolores serán locales el domingo ante Los Indios de Moreno, en el inicio del Nivel Damas C1.

Este fin de semana se pone en marcha el Campeonato Oficial de Inferiores que organiza la Federación Metropolitana de Vóley (FMV), el cual cuenta con la participación de las diferentes categorías masculinas y femeninas del Club Ciudad de Campana.

El sábado será el turno de la presentación de los Caballeros, que visitan al Club Bella Vista en una jornada que comenzará a las 11.00 horas con el partido de Sub 13 y que continuará luego con enfrentamientos en Sub 14, Sub 16, Sub 18 y Sub 21.

Las divisiones formativas masculinas del CCC son entrenadas por los profesores Gabriel Martra y Nicolás Gómez y estarán compitiendo nuevamente en el máximo nivel de la FMV.

Así, durante este certamen, que se extenderá hasta mediados de julio, se medirán también frente a 77FC (2ª fecha), Vélez Sarsfield (3ª), Universidad Nacional de La Matanza (4ª), Defensores de Moreno (5ª), Boca Juniors (6ª), Defensores de Banfield (7ª), Club Italiano (8ª), River Plate (9ª), Ferro Carril Oeste (10ª), Municipalidad de Lomas de Zamora (11ª), Ciudad de Buenos Aires (12ª), Lanús (13ª), Gimnasia y Esgrima de Villa del Parque (14ª) y la Escuela Incorporada Mariano Moreno (15ª).

Por su parte, las categorías femeninas son entrenadas por las profesoras Aldana Milani y Milagros Scabini y competirán en el Nivel C1 del Campeonato Damas. Y en la primera fecha serán locales, cuando este domingo 13 reciban la visita de Los Indios de Moreno en el gimnasio de Chiclana 209.

La jornada comenzará a las 10.30 con el encuentro de la categoría Sub 13 y proseguirá luego con los partidos de Sub 14, Sub 16, Sub 18 y Sub 21.

El fixture de las Tricolores continuará posteriormente con los duelos ante Club Atlético Palermo (2ª fecha), Defensores de Moreno (3ª), Instituto Leloir (4ª), Presidente Derqui (5ª), Club Italiano de Escobar (6ª), Sociedad Alemana de Villa Ballester (7ª), Bella Vista (8ª), AFALP (9ª), San Fernando (10ª), Porteño (11ª), Gimnasia de Ituzaingó (12ª), Ciudad de Buenos Aires "B" (13ª), Universidad de Buenos Aires (14ª) y Centro Municipal de 3 de Febrero (15ª).