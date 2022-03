El DT aseguró que su equipo mereció "un poco más" que el empate: "En el trámite del partido fuimos superiores", recalcó.

Lejos de aquellos tiempos en los que Mitre y Puccini era un reducto sumamente complicado para cualquier visitante, Villa Dálmine está sufriendo cada presentación como local en el actual Campeonato 2022 de la Primera Nacional. Y con el regreso del público al estadio, esta situación se ha convertido en una amenaza para la continuidad de Marcelo Franchini al frente del plantel.

Es que el Violeta no solo ha cosechado apenas un punto de los nueve que disputó en Campana en esta temporada, sino que los planteos del entrenador en casa no han convencido a los simpatizantes. Por el contrario: son cada vez más los que cuestionan al equipo desde lo táctico. Y ante Atlanta, a pesar de unos buenos primeros 25 minutos y algunas mejorías en líneas generales (sobre todo en la solidez defensiva), fue un capítulo más de esta historia.

Sin embargo, el entrenador no se mostró en esa línea tras el encuentro frente al Bohemio. Por el contrario, en su análisis, "el balance fue bueno" a pesar del discreto 0-0 del jueves por la noche.

"Apareció el equipo y tuvo un buen desempeño en cuanto a lo futbolístico. Se jugó y por momentos pusimos la pelota en el piso y creamos situaciones. Estuvimos compactos y tácticamente cumplimos con las expectativas, porque el equipo estuvo siempre bien parado. Por eso no nos crearon situaciones, salvo una o dos llegadas", argumentó en diálogo con FM Radio City a la salida de los vestuarios.

"Pienso que merecimos un poco más, porque tuvimos cinco situaciones de gol y ellos apenas tuvieron dos. En el trámite del partido fuimos superiores, estuvimos bien parados y contragolpeamos. Faltó meterla", agregó Franchini en su análisis del encuentro.

En cuanto a este arranque de cinco fechas sin victorias, el DT buscó ponerle calma a la situación: "Estamos tranquilos, buscando el triunfo, que desgraciadamente no se nos está dando, pero estamos trabajando para conseguirlo lo antes posible".

Aunque, de cara al duelo que el Violeta sostendrá el próximo viernes como visitante frente a San Martín de San Juan, admitió que la sequía influye y, de algún modo, genera una presión extra: "Todos los partidos son difíciles y cuando todavía no has ganado, tenés que hacer un esfuerzo doble y estar lo más concentrado posible para lograr los tres puntos", remarcó.





BELGRANO SE ESCAPÓ EN SOLEDAD

Ayer, en la continuidad de la quinta fecha de la Primera Nacional, Belgrano de Córdoba venció 2-0 como local a San Martín de San Juan (próximo rival de Villa Dálmine) y quedó, al menos momentáneamente, como único líder del campeonato con 13 unidades (hoy pueden igualarlo tanto Brown de Adrogué como Deportivo Riestra, mientras mañana puede hacerlo San Martín de Tucumán).

Además, ayer también jugaron: Almagro 1-0 Tristán Suárez y Estudiantes de Río Cuarto 0-2 Defensores de Belgrano.

Para hoy sábado fueron pautados siete encuentros: Quilmes vs Sacachispas (17.00), Deportivo Madryn vs Brown de Adrogué (17.00), Flandria vs Atlético de Rafaela (17.00), Deportivo Riestra vs Chaco For Ever (17.00), Temperley vs Guillermo Brown (19.05), Almirante Brown vs Estudiantes de Buenos Aires (21.10) y Güemes vs San Telmo (21.30).

En tanto, mañana domingo se jugarán otros seis cotejos: Deportivo Maipú vs Instituto (17.00), Gimnasia de Jujuy vs Santamarina (17.00), All Boys vs Gimnasia de Mendoza (17.00), Deportivo Morón vs Chacarita (17.05), Alvarado vs San Martín de Tucumán (19.00) e Independiente Rivadavia vs Mitre (20.00).

Y finalmente, el lunes se cerrará la programación con el duelo Nueva Chicago vs Agropecuario (19.10).