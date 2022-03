Las Portuarias empataron 0-0 en su primer partido de la temporada en el Carlos Vallejos y sumaron su primer punto en el torneo. Por la segunda fecha del Campeonato 2022 de la Primera B del Torneo Femenino que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Puerto Nuevo igualó ayer 0-0 como local frente a Sarmiento de Junín. De esta manera, las Portuarias tuvieron su primer partido de la temporada en el estadio Carlos Vallejos y, a la vez, sumaron su primer punto en este certamen en el que disputan la Zona B. Es que, el pasado miércoles, las Auriazules habían caído 3-2 en su visita a Argentino de Rosario. Así, el arranque de campeonato no fue sencillo, tanto por la jerarquía de los rivales como por la proximidad entre estos dos partidos iniciales. Sin embargo, ayer, las dirigidas por Néstor Daniel Gómez demostraron que van a dar pelea en cada uno de los encuentros que les toque afrontar. Y volvieron a mostrarse muy sólidas desde lo físico más allá de haber jugado dos partidos en apenas 72 horas. Así, en un juego trabado y muy disputado, de escasas situaciones claras de gol, rescataron un empate ante el buen elenco juninense (había superado 2-1 a San Miguel en el debut). Las mejores aproximaciones de las campanenses se dieron en la primera parte: una entrada de Sabrina Ogrine por izquierda (no pudo encontrar el espacio para rematar) y un tiro libre ejecutado por Emilse Correa que dio en el travesaño. Además, las Auriazules también reclamaron airadamente un supuesto penal contra Karen Ramírez. En esta oportunidad, Puerto Nuevo formó con Michelle Ribarola; Camila Medina, Ayelén Torrez, Nancy Ríos, Soledad Medina; Marina González, Marisa González, Emilse Correa, Sabrina Ogrine; Micaela Rodríguez y Karen Ramírez. A los 38 minutos del primer tiempo, Maia Valles reemplazó a la lesionada Soledad Medina (pasó Ogrine a jugar como marcadora de punta). Y luego, en la segunda parte ingresaron Patricia Arévalos (por Ríos) y las debutantes Solange Hendel (por Torrez) y Daira Fuster (por Correa). En tanto, en el banco de suplentes quedaron Valentina Cejas, Agustina Arévalos y Bárbara Corte. "Estamos conformes porque sabemos que dimos todo en estos dos partidos. Sabemos que este es el camino y tenemos que seguir en esta línea", remarcó Ríos, una de las referentes del plantel. Ahora, después de este gran esfuerzo físico, llegará el tiempo del descanso para las Portuarias, que a partir de mañana comenzarán a preparar su próximo compromiso: frente a Argentino de Merlo como visitantes.



LAS ONCE TITULARES EN EL DUELO DE AYER FRENTE A SARMIENTO.