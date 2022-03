Desde las 17.00 horas, el Portuario hará su segunda presentación con el DT interino Franco Toloza. Por la quinta fecha del Torneo Apertura de la Primera C, Puerto Nuevo recibirá esta tarde a El Porvenir en un encuentro que se disputará desde las 17.00 horas en el estadio Carlos Vallejos, con el arbitraje de Alejandro Porticella. Para el Portuario será una nueva oportunidad de conseguir su primera victoria de la temporada. Hasta el momento acumula un empate (0-0 con Lamadrid como visitante) y tres derrotas (dos de ella, como local). La última caída fue el pasado domingo, 1-0 ante San Martín de Burzaco, en el debut del DT interino Franco Toloza. Así, el duelo de hoy ante el conjunto de Gerli será la segunda presentación del entrenador de la Reserva al frente a la Primera División. Y la formación sufrirá modificaciones por dos bajas obligadas: Mario Godoy sufrió una distensión muscular en el último encuentro, mientras Emanuel Pentimalli prácticamente no entrenó en la semana por un cuadro gripal. Además, otro que tampoco podrá estar hoy ante El Porvenir es Gonzalo Pulido, quien fue expulsado en Burzaco y recibió dos fechas de sanción (se pierde también el duelo frente a Leandro N. Alem). Ante estas bajas, Toloza convocó a los marcadores centrales Santiago Tallarico y Yamil Durán (ninguno de los dos sumó minutos todavía), al lateral izquierdo Kevin Casco, al mediocampista Julio Serrano (después de ser titular en la primera fecha no había sido citado nuevamente) y al extremo Enzo Moreno. Para reemplazar al correntino Godoy, el entrenador se inclinaría por Durán, mientras que para suplantar a Pentimalli evaluó dos opciones: el ingreso de Pablo Negro Villarreal o retrasar a Rodrigo Martínez (si apuesta por esta opción, sumaría otro extremo en ofensiva). Finalmente, la otra duda está en ataque: si sigue Alexander Meza como centrodelantero o si ingresa un 9 natural como Gastón Cueto. Así, la probable formación titular, los once de Puerto Nuevo serían: Javier Balbuena; Santiago Ojeda, Maximiliano Lara, Yamil Durán, Gian Croci; Enzo Ritacco, Kevin Redondo, Martínez o Villarreal; Lucas Cajes, Meza o Cueto y Selem Lojda o Martínez. La nómina de convocados se completa con Tabaré Benítez, Luis Rodríguez, Tallarico, Casco, Serrano, Moreno y Maximiliano Maciel (de los 20 citados, dos quedarán afuera del banco de suplentes). Por su parte, El Porvenir tampoco ha tenido un buen arranque de temporada y es otro de los equipos que todavía no ha ganado en este Torneo Apertura: suma dos empates (2-2 con Victoriano Arenas y 0-0 con Laferrere) y dos derrotas (2-0 con Claypole y 2-1 con Luján). Los dos traspiés del conjunto dirigido por Ariel Pierdichizi fueron como visitante. Así, los de Gerli llegarán a Campana en busca de sus primeros puntos en esa condición. Para este encuentro, el DT repetiría los mismos once que iniciaron en el empate ante Laferrere la fecha pasada: Diego Córdoba; Gastón Pérez, Diego Domínguez, Matías Correa, Nicolás Grasso; Nicolás Suárez, César Peralta, Matías Grasso, Adrián Acevedo; Matías Mena y Matías Catena. QUINTA FECHA Ayer se disputaron los primeros dos encuentros de esta jornada del Torneo Apertura de la Primera C. Atlas venció 3-2 como local a Midland. De esa manera, cosechó su segunda victoria del certamen (llegó a 8 puntos) y privó al Funebrero (7) de treparse a lo más alto de la tabla de posiciones (Berazategui es el líder con 9 unidades). En el otro duelo, Excursionistas igualó 1-1 ante Liniers en el Bajo Belgrano. El Verde (6 puntos) sigue sin despegar (fue su tercer empate), mientras La Topadora de Villegas sumó su primer punto en este Torneo Apertura. Este domingo, además de Puerto Nuevo vs El Porvenir, se jugarán otros seis cotejos: Berazategui vs Real Pilar, Argentino de Merlo vs San Martín de Burzaco, Laferrere vs Leandro N. Alem, Luján vs Sportivo Italiano, Victoriano Arenas vs Central Córdoba de Rosario y Claypole vs Deportivo Español (todos desde las 17.00 horas).

MAXIMILIANO LARA TENDRÁ NUEVO ACOMPAÑANTE EN LA ZAGA CENTRAL POR LA LESIÓN DEl CORRENTINO MARIO GODOY. HISTORIAL: EL SEXTO CHOQUE ENTRE AMBOS Por Gustavo Belsué El historial entre Puerto Nuevo y El Porvenir cuenta de apenas cinco capítulos, todos en la Primera D. Por ello, el enfrentamiento de esta tarde será el primero que disputen en la Primera C. En lo cinco encuentros que han jugado se han registrado dos empates (2-2 y 1-1) y tres victorias para los Albinegros (5-1, 1-0 y 2-0). Así, el Auriazul suma 4 goles en este historial, mientras los de Gerli llegan a 11. En Campana se midieron en dos oportunidades: empate 2-2 en octubre de 2014 y victoria 1-0 de El Porvenir en julio de 2015 (gol de Gabriel Toloza). EL PARTIDO EN EL RECUERDO: EL PRIMER ENCUENTRO EN CAMPANA El domingo 26 de octubre de 2014, por la 15ª fecha del Campeonato de la Primera D, igualaron 2-2 en el estadio Carlos Vallejos. La síntesis fue la siguiente: PUERTO NUEVO (2): Matías Draghi; Tulio Barrios, Sebastián Nicolin (Rodolfo Carmarán) (Diego Dorregaray), Sebastián Rivas, Sergio Robles; Diego Romero, Franco Colliard, Gustavo Roldán; Roberto Jendrulek (Sergio Soraide); Marcos Jendrulek y Matías Greco. DT: Damián Rivas Karlic. SUPLENTES: Yago Aguilera, Diego Chacón y Steinoud. EL PORVENIR (2): Luciano Berro; Iván Mario (Andrés Sierra Silva), Alejandro Olmos, Nahuel Tecilla, Fernando Galenchir (Germán Giménez); Ezequiel Cohen, Juan Peloso, Franco Lugo (Gustavo Fernández), Sebastián Ferrario; Jonathan Recchia y Guillermo Correa. DT: Gabriel Ramón. SUPLENTES: Federico Riccardelli, Mariano Merellas, Jonathan Medina y Robert Campaz. GOLES: PT 13m Ferrario (EP) y 35m Greco (PN). ST 25m Romero (PN) y 50m Recchia (EP). CANCHA: Puerto Nuevo. ÁRBITRO: Mariano Negrete.