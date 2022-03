Autonomía para innovar

A partir del 2021 y como respuesta a las transformaciones que la digitalización implicó para la educación, la Técnica Roberto Rocca incorporó en la carga horaria espacios de aprendizaje autónomos para que los estudiantes profundicen su rol activo. Los proyectos que surgieron. La irrupción de la modalidad de enseñanza remota en la Escuela Técnica Roberto Rocca (ETRR) fue una respuesta a la imposibilidad de continuar con las clases presenciales debido a la pandemia de COVID-19. Era una medida temporaria, destinada a preservar el modelo pedagógico y asegurar la continuidad formativa de los y las estudiantes. Pero su impacto dejó huellas profundas. Lejos de ser una forma de aprender pasajera, sus dinámicas terminaron permeando en el funcionamiento mismo de la escuela y su estructura. Tomando nota de que el alumnado había desarrollado competencias y descubierto nuevos intereses durante el aislamiento, el equipo directivo y docente de la ETRR decidió implementar espacios de aprendizaje autónomo para darle rienda suelta a esta capacidad de explorar e innovar. Integrada en la carga horaria curricular, esta iniciativa buscó potenciar distintas curiosidades o proyectos emergentes surgidos en casa con el know how y los recursos tecnológicos disponibles en la escuela. Así nacieron talleres sobre robótica, programación, matemática, física, ajedrez, sustentabilidad, teatro y expresión corporal. Uno de estos espacios autónomos les ayudó a los estudiantes Tomás López Koch y Santiago Maidana a crear un motor de combustión sólida que probaron ante la atónica mirada de compañeros y docentes una tarde calurosa de diciembre. El motor utilizó los mismos principios físicos que el par de cohetes que impulsó al transbordador espacial estadounidense a órbita durante casi tres décadas. Su estruendosa ignición sirvió no solo como una demostración tecnológica: también para reafirmar el poder del rol activo de los estudiantes en su propio aprendizaje. "En el espacio de trabajo autónomo nosotros nos podemos proponer nuestros propios objetivos", afirmó Tomás López Koch, antes de contar una de las ventajas de trabajar bajo esta dinámica: "Tuvimos oportunidades de consulta con profesores como el ingeniero Juan Herrera, que nos estuvo ayudando con toda la parte estructural del motor. Así con un montón de profesores. Es lo que nos pueden dar estos espacios". "Lo aprovechás en lo que vos quieras, en tus intereses y en lo que vos necesites. Y no es como que hay algo definido que hay que hacer: si necesito ir a hablar con cierto profesor y trabajar en cierto taller, se puede ir y se hace", amplió su compañero Santiago Maidana. Otro proyecto que emergió a partir de las inquietudes de los y las estudiantes fue un club de sustentabilidad. Josefina Simeone contó que "nos juntamos con tres amigos más -Olivia, Felipe y Valentina- para crear un club para intentar que la escuela sea más sustentable". "Llegamos a hacer campañas de recolección de botellas, de tapitas, de pilas y juntar un montón de voluntarios para más proyectos", relató. Y explicó qué le gusta de los espacios autónomos: "Además de ayudarme un montón a no atrasarme con tareas y permitirme momentos de estudio o de relajación, contribuyen a crear iniciativas propias. Queremos seguir implementando el club, aprendiendo de los obstáculos que tuvimos para que funcione mejor".