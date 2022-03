Rusia concentra sus fuerzas en el asedio de Kiev

Bombardeó localidades cercanas a la capital ucraniana, además de destruir una base aérea y un depósito de municiones. Las tropas rusas intensificaban la ofensiva en Ucrania y se acercaban a la ciudad de Kiev, mientras bombardeaban localidades cercanas, además de destruir una base aérea y un depósito de municiones en la urbe de Vasilikov, a pocos kilómetros de la capital. A pesar de las difíciles condiciones y perspectivas, el asesor presidencial ucraniano, Mykhailo Podolyak, aseguró que la capital está "lista para luchar". En la madrugada de este sábado el conflicto estalló al noroeste de la capital y otras ciudades fueron rodeadas y asediadas con fuertes bombardeos. En tanto, los funcionarios ucranianos señalan que los combates y las amenazas de ataques aéreos rusos ponen en peligro los nuevos intentos de evacuación de civiles. De acuerdo con el Ministerio de Defensa británico, sostuvo que "la mayor parte de las fuerzas" rusas terrestres estaban sólo a unos 25 kilómetros de Kiev. Por otra parte, el presidente francés, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Olaf Scholz, aseguraron que el mandatario de Rusia, Vladimir Putin, no tiene intención de "parar la guerra". En ese sentido, los líderes de Europa occidental sostuvieron que planean aplicar al régimen ruso profundas sanciones, al nivel de las impuestas a países como Irán. El mandatario francés y el alemán mantuvieron un contacto telefónico con Putin que se prolongó durante dos horas, luego de que hablaran con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, quien les pidió que intercedieran para la liberación del intendente de Melitropol, localidad cercana al puerto de Mariúpol, que habría sido secuestrado por soldados rusos. "Aplicaremos nuevas sanciones, de las más severas, al nivel de las de Corea del Norte, Siria e Irán, pero nos guardamos algunas en la reserva, de tipo sistémico", expresó una fuente gubernamental francesa. Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso aseguró que las autoridades ucranianas siguen impidiendo la apertura de diez corredores humanitarios que el Gobierno ruso propuso para que las personas lleguen hasta Rusia. "Mientras las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa observan plenamente un alto el fuego temporal, la parte ucraniana continúa violando cínicamente los acuerdos alcanzados sobre la apertura de corredores humanitarios hacia Rusia", expresó el jefe del Centro de Control de la Defensa Nacional de Rusia, Mijail Mizintsev. Por otro lado, Zelenski informó que ya murieron "alrededor de 1.300 militares" de su país durante el conflicto, mientras que calculó en 12 mil las bajas en el Ejército ruso. Es una "relación de uno a diez que, sin embargo, no me hace feliz", expresó el mandatario. En tanto, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, autorizó el envío de 200 millones de dólares en armas y equipo militar a Ucrania. El nuevo paquete de ayuda incluye misiles antitanques Javelin y misiles antiaéreos Stinger que llegarán a Ucrania por tierra desde los países vecinos Polonia y Rumania.

