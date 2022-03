Volver a la escencia en la Pampa Húmeda

NOTICIA RELACIONADA: La experiencia gastronómica de Casa Gamboa Luego de la derogación de la "Ley Justo", Buenos Aires y otras provincias recobraron la actividad vitivinícola de la cuál habían sido marginadas. Eduardo Tuite imaginó hace doce años montar su propia bodega a pocos kilómetros de la Capital Federal, y hoy luego de un largo camino recorrido este emprendimiento ya es una realidad. El negocio familiar Bodega Gamboa es hoy el vino de Campana. Una historia que recién comienza. En 1934 el ex presidente Agustín P. Justo dictó la Ley 12.137 prohibiendo la actividad vitivinícola en todo el país salvo en el Cuyo. A partir de entonces Mendoza y San Juan fueron protagonistas de la historia del vino argentino. La contracara fue que desapareció de otros terruños donde muchos inmigrantes habían desarrollado la actividad, en su gran mayoría para su propio consumo. A mediados de 1990 esta ley quedó derogada y al cabo de poco tiempo la actividad enológica comenzó a recorrer de oeste a este y de norte a sur distintos lugares del país. Surgieron viñedos en la Patagonia, Entre Rios, Córdoba. El negocio comenzó a sumar inversores y con ellos una deconstrucción, que en definitiva era volver a recorrer los pasos de aquellos inmigrantes que volcaron su trabajo, su esfuerzo y su conocimiento ancestral del producto de la uva en cada suelo que pisaban. A escasos 300 metros del barrio cerrado El Bosque y del colegio Austin, pegadito al barrio Las Praderas; se accede por un camino rodeado de álamos, que desemboca en lo alto de una lomada, al interior de la Bodega Gamboa. Desde donde dejamos el automovil, se puede ver una construcción de peculiar diseño en una planta, con un amplio deck semicubierto rodeandola. Es el restaurante, recientemente abierto, que entre interior y exterior cuenta con capacidad para más de 200 cubiertos. Allí nos estaba esperando Eduardo Tuite, alma máter del proyecto, que nos invita a recorrer inicialmente el campo. Nuestra primera pregunta fue directa: ¿Cómo se le ocurrió instalar una bodega en medio de la pampa ondulada? "Regiones vitivinícolas puede haber en cualquier lado, seguramente uno deberá seleccionar cada cepa y quedará definido por el Terroir de cada una de ellas. Hace 12 años, alentado por otros proyectos que estaban en desarrollo en la provincia de Buenos Aires -como el de Saldungaray, el de Trapiche de Costa y Pampa en Chapadmalal- pensé que estaría bueno que a una distancia de una hora de Capital Federal se pudiera disfrutar de una experiencia enoturística", explica Eduardo quien tiene una larga trayectoria en turismo receptivo. "Elegimos Campana por una cuestión de cercanía, pero también porque se realizó un análisis del suelo y nos dió una particular semejanza con la zona de Colonia (Uruguay) donde también hay viñedos que justamente nuestro ingeniero agrónomo presta asesoramiento. Coincidían las temperaturas y los ciclos de humedad. Así fue que él quien nos aconsejó este lugar; que terminamos comprando hace ya más de una década" detalla Eduardo, mientras caminamos por los bordes de los espalderos de vides, algunos todavía con racimos de uvas esperando ser cosechados, y que mantienen la redes que protegen la uva de los pájaros. El proyecto es sumamente ambicioso, y en estos días está sumando una enóloga muy reconocida ("no puedo darles el nombre todavía" nos dice Eduardo con una sonrisa cómplice). Al momento, del predio de 43 hectáreas. 11 estarán destinadas al proyecto turístico, entre las que se encuentran 4 actualmente productivos y otra hectárea recién plantada. Las cepas que ya dieron sus frutos son Pino Noir, Cabernet Franc y Malbec; mientras que entre las incipientes plantas hay Semillón, Marcelan, Petit Verdot y Pinot Gris. "Estamos buscando cuál es la cepa que mejor funciona en la zona, por eso también estamos experimentando", dice Eduardo mientras señala un sector al que denomina "Biblioteca" que está muy cercano al resturante donde se ha plantado una hilera de cada variedad, y permite seguir de cerca la evolución entre una y otra. Ya de regreso al edificio central, pudimos ver el restaurante desde adentro. Si bien es de un estilo sobrio, mantiene una calidez y un diseño muy funcional. Amplias ventanas permiten al comenzal un encuentro visual con la viña, al fondo un hogar que imaginamos será un gran protagonista durante los meses de invierno, cómodas mesas y sillas, como así también los espacios entre cada una de ellas y, por un costado, descendiendo por una escalera de hormigón, existe una amplia cava de las mismas dimensiones de todo el edificio superior, que aún está en proceso de terminación. Allí Eduardo nos comenta que no solo habrá vinos propios sino también de otros productores y que también contará con una amplia mesa central para 25 personas para usos múltiples. "Nosotros ya formamos parte de Bodegas Argentinas. Nos gustaría poder realizar aquí degustaciones y catas con enólogos. También estamos formando la Asociación de Vitivinicultores de la Provincia de Buenos Aires y este fin de semana se va a llevar a cabo la Fiesta de la Vendimia, en la ciudad de Torquins", explica Tuite mientras ascendemos nuevamente al restaurante "Casa Gamboa". "Este año esperamos poder construir el edificio de la bodega que va a contar con una terraza donde los visitantes podrán también disfrutar y comer. Hace tres semanas inauguramos el restaurante y en medio de la plantación está la pérgola que es un lugar para desarrollar eventos, reuniones al aire libre" acota Eduardo. No hay detalle que no esté pensado.

Eduardo Tuite frente a casa gamboa, el restaurante de la bodega recientemente abierto. "hace doce años cuando adquirimos esta finca imaginé este proyecto turístico / enológico que hoy es una realidad"





El arquitecto Martin Chirulnicoff, diseñador de la bodega a la izquierda, el contador Ernesto Farías a la derecha, acompañando a Eduardo y un amigo durante el mediodía del viernes en Casa Gamboa.





Pino Noir, Cabernet Franc y Malbec son plantas ya maduras. Semillón, Marcelan, Petit Verdot y Pinot Gris están recién plantadas. "Estamos buscando cuál es la cepa que mejor funciona en la zona", dice Eduardo





Una pérgola amplia, ambientada entre la viña, será el lugar ideal para compartir eventos al aire libre, que la hondonada propia del terreno le da una particular privacidad a escasos metros del restaurante.