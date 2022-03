Efemérides del día de la fecha, 13 de Marzo

P U B L I C



JORGE MARIO BERGOGLIO ES ELEGIDO PAPA Hace 9 años el papa Benedicto XVI renunció al pontificado y marcó un hito en la historia debido a que el último papa en renunciar fue el papa Gregorio XII en el año 1415. En ese entonces, alegó la falta de fuerzas producto de su avanzada edad y provocó que se celebrara el cónclave para elegir al próximo papa. Alrededor de 115 cardenales se reunieron en la Capilla Sixtina y, ante la espera del mundo, la fumata negra indicó que no se había llegado a los 77 votos necesarios. Mientras tanto la prensa especulaba que el Pontífice electo podría ser el italiano Angelo Scola, arzobispo de Milán, el brasileño Odilo Scherer, arzobispo de Sao Paulo, y el ghanés Peter Turkson, presidente del Pontificio Consejo para la Justicia y la Paz. Finalmente, el cardenal Jorge Mario Bergoglio se convirtió en el primer papa latinoamericano y jesuita. Cuando el papa Francisco salió al balcón fue recibido por aproximadamente 100.000 personas congregadas en la Plaza de San Pedro; impartió la bendición "Urbi et Orbi", rezó el Padre Nuestro y el Ave María y le pidió a la Virgen María que acompañe a Benedicto XVI. Aquella jornada manifestó: "Comenzamos este camino de la Iglesia de Roma, obispo y pueblo, juntos, en hermandad, amor y confianza recíproca. Recemos unos por otros, por todo el mundo, para que haya una gran hermandad. Este camino debe dar frutos para la nueva evangelización".



SE REALIZA EL RECITAL "ARGENTINA ABRAZA A CHILE" En el año 2010 se llevó a cabo el recital "Argentina abraza a Chile", en el barrio porteño de Núñez, con el propósito de recaudar alimentos, agua y medicinas para los damnificados del terremoto acontecido en el país vecino. El concierto, organizado por la ONG "Red Solidaria", contó con la presencia de Ricardo Darín y destacados músicos como León Gieco, Andrés Calamaro, Gustavo Cerati, "Los Fabulosos Cadillacs" y Pedro Aznar. "Este festival busca ayudar a las víctimas del terremoto y también ante una tragedia tan grande transformarse en un sentido abrazo para que el pueblo chileno sepa que estamos con ellos" dijo el reconocido actor a las más de 100.000 personas que asistieron al evento. Por su parte, Cerati manifestó: "Es muy importante para mí estar acá porque tengo una relación muy especial con Chile. De hecho, mis dos hijos nacieron allá" y, luego, cantó "Crimen", "Trátame suavemente", "Lago en el cielo" y "Puente", entre otras canciones. En ese momento se reunió un total de 60 toneladas de alimentos, ropa y medicinas.



"BELIEVE" LLEGA AL PUESTO NÚMERO 1 DEL "BILLBOARD HOT 100" Un día como hoy en el año 1999, el sencillo "Believe" de Cher destronaba a "Angel of Mine" de Mónica del puesto número 1 del "Billboard hot 100". Perteneciente al álbum "Believe" (1998) y compuesto por la cantante estadounidense junto a Brian Higgins, Paul Barry y Timothy Powell, la canción es uno de los grandes éxitos de la artista y fue la primera con Auto-Tune: "Era exactamente lo que necesitábamos para hacer que el verso realmente aburrido... cantara".