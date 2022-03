P U B L I C





Alejandra Dip Luna, representa las emociones, el agua que las purifica y las limpia, trasmutación. Trabaja el perdón. Los ciclos, los cambios de estado, lo que muta. Energía maternal. Animal de poder: fuego, tierra y hongos. Piedra: amatista. Metal: plomo. Partes del cuerpo que rige: oído, audición y energía seminal. Día de pagamentos y liberación del pasado. TOJ viene de ofrenda, multa, pago, ayuda, sociabilizar, escuchar, atender, día de pago y de poder cobrar. Causa y efecto MULUK fuego sagrado, agradecer, reconciliarnos ante el padre para sanar males, para conseguir lo necesitado y agradecer. Es ofrenda, naturaleza, es la pena, la fuerza y la energía de la luz. MULUK, se lleva bien con CAUAC, IX, KAT , y obviamente con otro MULUK, que son familia ancestral (luna, tormenta, mago y semilla), y también con IMIX, KAN, AJ, y NOJ (dragón, serpiente, caminante, tierra y luna). La energía de la LUNA, nos ayuda a aprender a perdonar. La LUNA son los ciclos, los cambios de estado, el poder moderar los estados anímicos, los ritmos, las frecuencias. TODO LO QUE MUTA; TODO LO QUE CAMBIA. La palabra lunático viene de Luna, por el cambio de humores. La LUNA, trae limpieza para nuestro campo emocional, la luna mide los ciclos, y se asocia con el agua, las mareas, las lluvias, pero también con el llanto. Los que son LUNA, más lloran más limpian! Esta energía nos dispone a lavar las heridas, a limpiar las emociones nocivas, sacarlas! Hoy rige la luna en nuestro ritmo interno, COMO ES ADENTRO ES AFUERA, tener coherencia, entre lo que soy y lo que muestro que soy, lo que siento y lo que repercute en el afuera. La LUNA nos marca hoy el ritmo, un ritmo netamente emocional, muy fuerte lo emocional hoy! HAY QUE ESTAR A LA ORDEN DE LOS ESTADOS DE ANIMO!! Hoy podemos ser un tsunami de emociones, en positivo, y si no logramos estar en eje, en equilibrio, en armonía, también potencia en negativo. Excelente día para dar y recibir consejos! La LUNA tiene alta intuición y es muy receptiva! No se esponjen con las energías nocivas del entorno! Filtren! Quitar los problemas e inconvenientes que se nos presenten a nuestro paso, es una buena opción porque es buena energía para eso! No te exijas al extremo, no controles en exceso, no te esponjes con los problemas ajenos y todo fluirá de maravillas! Multisensoriales y trabajando bien nuestros campos energéticos, podemos sanarnos, perdonar y perdonarnos. Día para aprender y enseñar! Buen jornada para todos y si quieren llorar! Lloren! Baldeen el cuerpo emocional y el cuerpo físico estará en orden!



