Visuti Summer Tour 2022

La banda "Mongo Aurelio Visuti" festejó sus 30 años de existencia con gira por la costa y nuevo EP cocinado entre San Bernardo y Mar de Ajó. Sol, asados, música y la búsqueda del verano eterno. Los aniversarios no son poca cosa, sobre todo cuando se acumula una nueva década: mezcla de pasado, presente y futuro, suelen ser motivo de festejo especial. Pero con "Mongo Aurelio Visuti" las cosas nunca son de forma ordenada: primero se organizaron para viajar a la costa. Y en una tarde de sol, en la playa, alguien sacó las cuentas y recordó que se cumplían 30 años de los primeros ensayos en el bar "Carlos V", el desaparecido y ya mítico reducto nocturno de Belgrano y Becerra. Hace años que Mario Oscar Pasabán, cantante y fundador del grupo, presenta sus canciones en solitario en bares de la costa, pero este verano fue la primera vez con banda completa. El cuartel general fue la casa de Carlos "Charly" Calvo, en Mar de Ajó. Carlos supo ser parte de una de las primeras formaciones de "Visuti" y hace décadas que se radicó en la costa atlántica. En su patio los músicos instalaron el campamento y entre toldos y carpas prepararon los temas que sonarían durante dos semanas en los bares de la ciudad. "Tocamos en un bar, "Mister Fish" apenas llegamos. A la gente le encantó. Un chino nos sacaba fotos y movía la cabeza. Capaz en unos meses nos estén escuchando en China", dice Mario y sigue: "También tocamos en un parador hasta que salió la luna y alumbró todo. La energía y la gente era tremenda, sonaba música "Visuti" y todos bailando en la playa. El "Pelado" Vergues (batería) estaba poseído por los ritmos, se llevaba los bongoes hasta al baño", cuenta riendo. Además de tocar en vivo, el grupo pasó por los estudios de Carlos "Pato" Ñeto en San Bernardo y grabó dos temas: "Seductor", una canción de desamor para enigmáticas mellizas que un verano enamoraron a Mario y "Sos un Traidor", la historia de un amigo quien cual Judas, traicionó al cantante después de un encuentro desafortunado con la policía. La producción está a cargo de "Charly" Calvo, quien en estos días se encuentra mezclando las grabaciones en "Terribles Terrícolas", su estudio casero. "Charly" también se hizo cargo de los teclados, coros y guitarras acústicas. El resto de las piezas las conforman "Pela" Vergues en batería, "Loro" Akasha en bajo y Gerónimo Ríos en la primera guitarra. "La familia Visuti está vigente. Aunque alguno se ausente por laburo o mudanza seguirá siendo un "Visuti" por siempre. Tenemos por ejemplo al "Pollo" en Uruguay y al "Vagualero" en Estados Unidos, pero cuando vuelven a la ciudad, siempre quieren tocar. Otro caso es el de José Álvarez que a veces no puede sumarse porque tiene mil proyectos, pero es miembro fundador y eso no se lo saca nadie" explica el músico quien ya está planeando la gira del verano 2023: "El año que viene volvemos. En la costa hay una energía diferente que nos viene bárbaro", concluye.



