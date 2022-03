La fecunda rutina de la oración y la escucha que ilumina nuestro interior y nos eleva. En ese segundo domingo de Cuaresma, corresponde la lectura del Evangelio según San Lucas, Capítulo 9, versículos del 28 al 36: "Unos 8 días después de esto, Jesús tomó a Pedro, Juan y Santiago y subió al monte a orar. 29 Y sucedió que, mientras Jesús estaba orando, cambió el aspecto de su rostro y su ropa se volvió de una blancura resplandeciente. 30 En esto aparecieron dos personajes que conversaban con él. Eran Moisés y Elías, 31 los cuales, envueltos en un resplandor glorioso, hablaban con Jesús de lo que estaba a punto de sucederle en Jerusalén. 32 Pedro y sus compañeros se sentían cargados de sueño, pero se mantuvieron despiertos y vieron la gloria de Jesús y a los dos personajes que estaban con él. 33 Luego, mientras estos se separaban de Jesús, dijo Pedro: — ¡Maestro, qué bien estamos aquí! Hagamos tres cabañas: una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad, Pedro no sabía lo que decía. 34 Aún estaba hablando Pedro, cuando quedaron envueltos en la sombra de una nube, y se asustaron al verse en medio de ella. 35 Entonces salió de la nube una voz que decía: — Este es mi Hijo elegido. Escúchenlo. 36 Todavía resonaba la voz cuando Jesús se encontró solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no contaron a nadie lo que habían visto". "Son los días previos a la Pasión, y aquí Lucas nos relata el gran acontecimiento de la Transfiguración durante la cual aparecen también dos grandes referentes del Antiguo Testamento como Moisés y Elías. Jesús, luego de superar las tentaciones tras 40 días en el desierto, pone en marcha el proyecto del Padre. San Lucas lo presenta rezándole, es decir, en comunión. Por eso es que todo lo que ejecuta Jesús nace de la íntima comunión con Dios en y a través de la oración", señala el padre Rufino Giménez Fines y agrega: Moisés es el líder de la liberación de Egipto, mientras que Elías es el restaurador del Yabísmo en el reino del Norte, en los tiempos del monarca Ajás. La transfiguración de Jesús es el signo manifiesto de que él es el liberador definitivo. Es así que el Padre da testimonio de Jesús: la nube en los textos bíblicos es señal de la presencia de Dios, y es por eso que San Lucas afirma que por medio de la nube, Dios está presente en Jesús y entre su pueblo". "Vemos –continúa Rufino- que tras su bautismo en el río Jordán, como durante la trasfiguración, el Padre declara que Jesús es su hijo y le confía la misión de liberación y salvación ya no sólo del pueblo elegido, sino de todos los seres humanos. Nosotros los cristianos somos testigos fieles de Jesús. A partir del bautismo, morimos al pecado para entrar en una nueva vida en Jesús. Él nos necesita con coraje, con valentía, con entusiasmo, dispuestos a anunciar el evangelio. Esto implica la escucha atenta y activa de la palabra, alimentar nuestra vida interior dedicándole tiempo a las cosas de Dios, y al prójimo". "El evangelio habla de Jesús y su partida que iba a tener lugar finalmente en Jerusalén: la ciudad del rechazo… del Viernes Santo a oscuras, y de su muerte carnal. Pero su existencia, lo sabemos, no terminará en la cruz. En anticipo de lo que vendrá, Jesús se muestra transfigurado para sus discípulos quienes no entendemos el camino y nos resistimos a pasar por la cruz que nos toca. Jesús nos adelanta lo que vendrá: al final estaremos en la luz, con él, y para siempre. Por eso, hay que tener presente que entre la Palabra y la Eucaristía, entramos en comunicación con el cuerpo transfigurado de Cristo. La resurrección le ha dado poder tener un cuerpo glorioso, en una condición nueva, y ha inaugurado la nueva tierra que nos aguarda. Por participar en el cuerpo del Señor, se irá transfigurando nuestra condición de criaturas, hacia el modelo de su condición gloriosa. Como dijo el Papa Francisco: Subamos a la montaña en oración; oración silenciosa, oración del corazón, oración... Siempre buscando al Señor. Permanezcamos unos instantes en el recogimiento, cada día un rato, fijemos nuestra mirada interior en su rostro y dejemos que su luz nos impregne e irradie en nuestra vida", concluye el sacerdote Rogacionista.