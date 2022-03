"Con Florentina, en comunidad hacia los hermanos" 13 de Marzo de 2022 - Año II - Edición Nº 175 - 128º Aniversario Creación Parroquia Santa Florentina RETIRO Y MISA DE ENVÍO DE CATEQUISTAS Para que lleven la luz de Jesús a cada una de sus comunidades Después de dos años de pandemia más de 500 catequistas de la diócesis Zárate - Campana se volvieron a encontrar en la Villa Marista de Pilar. El Retiro de catequistas fue una jornada de encuentro fraterno, oración, reflexión y Eucaristía compartida, donde participaron catequistas de todas las parroquias con gran entusiasmo y alegría de saberse "sal y luz en el mundo de hoy" En el cierre del encuentro nuestro Obispo Mons. Pedro Laxague presidió la Misa del envío. En su homilía reconoció la labor del catequista como una auténtica misión y ministerio al servicio de la misión de la Iglesia. Señaló que se trata de una verdadera vocación. En estos tiempos donde el mundo sufre muchos cambios, agradeció el entusiasmo de los bautizados que con renovado esfuerzo y alegría transmiten la fe, alientan a los catequizando a seguir el Evangelio "con la vida, con mansedumbre, con un lenguaje nuevo y abriendo caminos nuevos". Damos gracias a Dios por esta hermosa misión y agradecemos el compromiso de nuestras catequistas por seguir formándose en la transmisión de la palabra de Dios.

Retiro de catequistas de la diócesis Zárate-Campana



ORDENACIÓN SACERDOTAL El diácono Alejo Moreno, que estuvo trabajando pastoralmente en varias oportunidad en la Catedral Santa Florentina, está viviendo su Retiro Espiritual pre-Ordenación. En la misa celebrada recientemente en el Seminario diocesano "San Pedro y San Pablo", ya hizo sus promesas sacerdotales. El próximo 18 de marzo a las 20 hs. en la Parroquia Natividad del Señor de Escobar, diácono Alejo Tomas Moreno Baez será ordenado sacerdote por la imposición de manos y oración consecratoria de Mons. Pedro Laxague . Jesús nos dijo: "Ya no los llamo siervos, los llamo amigos", para indicar el significado profundo de ser sacerdotes: amigos y servidores de Jesucristo. Necesitamos tanto de los sacerdotes. Necesitamos que consagren la Eucaristía, que perdonen nuestros pecados y que presidan nuestras comunidades, con un corazón totalmente entregado a Jesús, gastando su vida por los hermanos". Con la alegría y gratitud de ver señales del amor de Dios, sigamos orando por las vocaciones sacerdotales, consagradas y misioneras.

Ordenación sacerdotal del diácono Alejo Moreno



"UN NUEVO LUGAR PARA LAS MUJERES" En una reflexión por el 8M titulada "Un nuevo lugar para las mujeres", el Área de las Mujeres del Departamento de Laicos (DEPLAI) de la Conferencia Episcopal Argentina planteó desafíos, entre ellos acompañar y promover a las mujeres más pobres y excluidas, y fomentar su protagonismo en la Iglesia. El DEPLAI rescató del documento de la Asamblea Eclesial de Latinoamérica, la reflexión sobre "los dolores de las mujeres en el presente de Latinoamérica, pero también sus alegrías y esperanzas", para aplicarlos a la realidad de Iglesia en la Argentina. También se refirió a la exclusión, la discriminación y las inequidades que sufren las mujeres y se observó un doble discurso: mientras es ´políticamente correcto´, hablar de mujeres y género, en la vida cotidiana las inequidades persisten y no siempre los anuncios se plasman en mejoras concretas en la vida de las mujeres, especialmente en la vida de las mujeres pobres". Asimismo, alertó sobre la marginación de las mujeres laicas a nivel eclesial, donde "las mujeres llenamos los templos y animamos la pastoral, pero no estamos, en general, en los lugares dónde se toman las decisiones". Finalmente, en su mensaje el DEPLAI destacó que "lo que da esperanza" es que "a nivel social hay una conciencia de equidad que crece y es irrefrenable". También a nivel eclesial, observaron "avances en la inclusión y la participación" en posiciones de liderazgo. Confiamos a Jesús y a María, su madre, a todas las mujeres de nuestro país, en especial a las víctimas de femicidio, a sus hijas e hijos, a las mujeres golpeadas, a las víctimas de explotación sexual o laboral, a las personas transgénero, a las migrantes, a las que viven en situación de pobreza y exclusión, y a todas las mujeres que sufren el dolor de la guerra.

"Un nuevo lugar para las mujeres"



UN NUEVO AÑO ESCOLAR "En la escuela como en tantas familias, la pandemia en estos dos largos años, ha dejado huellas dolorosas a su paso; fue un tiempo en que niños y niñas, adolescentes y jóvenes quedaron marginados del proceso educativo, sobre todo en las regiones más vulnerables del país". "No obstante, al comenzar un nuevo ciclo educativo, queremos invitarlos a ver más posibilidades para superar cualquier desafío, en beneficio de nuestros educandos". "Esta crisis es ciertamente dolorosa, pero también es posibilidad para hacer emerger lo mejor de las personas. Durante la pandemia hemos visto generosos ejemplos de compasión, colaboración, fraternidad y solidaridad en nuestras comunidades educativas, haciendo el ajuste más complicado de los últimos tiempos, poner en práctica la pedagogía del cuidado y la fragilidad. Se han abierto espacios para escucharse, ponerse de acuerdo y caminar juntos". "La oportunidad de construir caminos con otros hacia el desarrollo y la paz no puede prescindir de la educación y el trabajo, lugares y contextos privilegiados para el diálogo" Extracto de la carta "Abrir con esperanza el año escolar 2022" enviada por la Comisión Episcopal de Educación Católica de la Conferencia Episcopal Argentina.

Un nuevo año escolar



