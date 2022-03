¿Quiénes pueden padecer "muelas de vaca"?

Si bien, según los expertos, el término "muelas de vaca" no existe dentro de la odontología, las dolencias de la actriz María Valenzuela están relacionadas con que sus muelas están completamente lisas, lo que le impide masticar y moler los alimentos como debiera y la llevó a perder mucho peso en el último tiempo, al punto de pesar en la actualidad 35 kilos, como ella misma contó. Para entender qué causa este cuadro, y si hay personas más predispuestas que otras a padecerlo, se consultó al especialista en Prótesis Dentobucomaxilar Luis Alfredo Corso (MN 20069). "La forma del diente no es un capricho de la naturaleza; está diagramada por las articulaciones mandibulares, entre otros factores y cada pieza debe tener fosas, surcos, cúspides, etc que tienen una función determinada", comenzó a explicar el profesor adjunto de la cátedra de Clínica II de Operatoria y Prótesis y docente de la Carrera de Especialidad en Prótesis Dentobucomaxilar de la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Así, según explicó Corso, esta forma natural de las piezas dentarias "puede alterarse por bruxismo, por problemas de oclusión y desoclusión, que generalmente está dado por cómo acoplan los dientes de adelante". Y tras señalar que esta problemática "puede detectarse tempranamente en la niñez, cuando la persona tiene la dentición permanente completa", el experto aclaró que en esos casos "se trata con ortodoncia". Luego, "por problemas de mordida o bruxismo" también pueden gastarse de manera inadecuada dientes y muelas en la edad adulta. "En esos casos, la solución puede ser ortodoncia, la colocación de una prótesis, o indicarse una cirugía ortognática, depende de la magnitud del caso y lo que el paciente esté dispuesto a atravesar", detalló Corso, quien finalmente sostuvo: "También el cuadro puede darse en pacientes cuyas prótesis no tienen la forma anatómica que necesita para la correcta mordida; en esos casos se pueden tallar los dientes o colocar nuevas prótesis para devolver la anatomía que se perdió". Y tras asegurar que en este tipo de cuadros, "los dolores tienen que ver primero con la oclusión y dentro de esto hay componentes que dan altura y forma a las muelas, que deben ser de determinada manera para poder morder y moler la comida", el especialista resaltó: "El dolor es más en las articulaciones que en los dientes; en los dientes puede producir desgaste o movimiento según el estado del periodonto".

Imagen ilustrativa Fuente: Infobae.