Luego de siete años en el Boat Club y ya con 54 sobre el lomo, Gustavo Bragán pasará a competir para el Club Regatas Hispano Argentino. "Quiero agradecerle a la Comisión del CBC y a todos los que me acompañaron en este tiempo", manifestó "el Pela". Gustavo Bragán se instaló en nuestra ciudad en 2014 y, poco después, se incorporó al Campana Boat Club para seguir despuntando su pasión por el remo, esa actividad que inició a los 12 años "por herencia" de su abuelo materno. "El remo es una de las patas de mi vida", asegura "el Pela", quien a los 54 años se entrena para seguir compitiendo. Aunque a partir de este 2022 ya no lo hará para el CBC, sino para el Club Regatas Hispano Argentino. En sus inicios en la institución de nuestra ciudad, este vecino de nuestra ciudad se sumó al equipo Máster y consiguió sus logros más importantes como representante Celeste: en 2015 fue campeón sudamericano en Single y Doble Par en Porto Alegre y un año después, en Santa Fe, repitió en Doble Par junto a Marcelo Kury. "Son los mejores recuerdos deportivos que tengo como representante del Boat Club. Competir a nivel sudamericano es muy significativo", remarca al respecto, aunque también recuerda participaciones en Campeonatos Argentinos y regatas en Mendoza, Villa Constitución y Puerto Madero, entre otras. Luego, a partir de 2018, "el Pela" se dedicó mayormente al Remo de Travesía e impulsó esta especialidad en el CBC con "La Campanita" y "Yaqui II", los dos botes que lo han acompañado en esta disciplina que también le permitió remar junto a jóvenes como Joel Romero, Lionel Erba, Rafael Ortiz y, especialmente, Franco Almirón. "Fue muy lindo poder acompañar a estos grandes remeros en esta especialidad tan particular", recordó. Incluso, a partir de su iniciativa, logró que Campana tenga una fecha de Remo de Travesía dentro del calendario de la Asociación Argentina de Remeros Aficionados (AARA). Bautizada como "La Campanita", la regata fue oficial en 2021 después de dos encuentros no oficiales en 2018 y 2019. "Es un recuerdo muy lindo. Me queda, sobre todo, la imagen del parque del Boat Club lleno de botes y con mucha gente de la familia del remo. Fueron jornadas muy lindas", rememora. Hoy, en este 2022 que se ilusiona con recuperar la actividad plena después de las interrupciones que generó la pandemia de coronavirus en los últimos dos años, a Bragán le toca despedirse del CBC "Fueron siete años y medio muy lindos, en los que me encontré con gente muy cálida. Quiero agradecerle a toda la Comisión Directiva, al Capitán y al personal del club y también a todos los que me han acompañado en este tiempo", remarca. Y mientras transita esa despedida, "el Pela" no tiene dudas sobre lo que más va a extrañar de remar en el CBC: "El canal es un paraíso", asegura. Esta semana, Bragán ya trasladó sus dos embarcaciones al Hispano Argentino. "Es una institución en la que siempre me recibieron de la mejor manera y que me brindó mucho apoyo cuando lo he requerido", apunta sobre esta entidad que ya lo tiene como socio federativo. Allí, en Tigre, seguirá con esta pasión que es el remo para él: "A mí me hace olvidar de todo. Y el contacto con el agua y con la naturaleza lo transforma en un deporte único. El que fue remero alguna vez lo será toda la vida".

“FUERON SIETE AÑOS Y MEDIO MUY LINDOS, EN LOS QUE ME ENCONTRÉ CON GENTE MUY CÁLIDA", SEÑALÓ SOBRE SU EXPERIENCIA EN EL CAMPANA BOAT CLUB.





BRAGAN Y LA MEDALLA DEL CAMPEONATO SUDAMERICANO MASTER DE 2015, UNO DE SUS GRANDES LOGROS DEPORTIVOS COMO REPRESENTANTE DEL CBC.





BRAGAN Y LA CAMPANITA, SU QUERIDA EMBARCACIÓN DE MADERA CON LA QUE SUPO PELEAR PODIOS EN COMPETENCIAS DE REMO DE TRAVESÍA.





EL PELA ASEGURA QUE EXTRAÑARÁ EL PARANÁ DE CAMPANA Y, SOBRE TODO, EL CANAL: “ES UN PARAÍSO", ASEGURA.