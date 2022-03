ALMA: La categoria está comenzando su campeonato del presente año en el autódromo Juan y Oscar Galvez donde desde las 10 hs arrancan con su espectáculo. PRESENCIA: Si la carrera del TC Bonaerense se desarrolla el venidero 6 de marzo la presencia del piloto local Juan Pablo Galliano está asegurada con la cupecita Chevrolet en la Clase A donde viene participando las últimas temporadas. FECHA: El cambio de fecha para el TC Bonaerense que arrancaba el pasado 27 de febrero en el autódromo de Arrecifes se postergó por las cuestiones climáticas ante la decisión de los dirigentes. ELECTRICIDAD: La falta eléctrica cuando llegó a la grilla de largada en la final para la Clase Dos del Turismo Nacional en el auto de Pablo Villaberde le quitó toda posibilidad tras un fin de semana en Bahia Blanca donde fue mostrando que el auto es competitivo. ENDURO BAIRES: La categoria está comenzando su campeonato este fin de semana en la ciudad de 25 de mayo en este fin de semana que arranca a las 9 hs donde participa el representante local German Henze. LLEGO: La idea era estar en esta carrera Pino Mendoza pero no llegó con los trabajos en su moto lo que ya espera y se desarrolló de cara a lo que viene. DECIDIR: Finalmente el miércoles se decidió correr con el Corsa en la Clase Tres de Alma por parte de Gaston Brown el representante de Lima con la motorización de Carranza y el chasis a cargo de Mariano Novoa. ALQUILER: En cuanto al Fiat Uno listo para correr también para la Clase Tres de Alma está en el Taller para alquilar donde el propio Brown tomó tal determinación para el resto del año. COPA BORA: La monomarca llega hasta el autódromo de La Plata para realizar otra fecha del campeonato donde televisa la TV Publica desde las 11 hs. PUESTO: La categoria Rotax viene de correr en Zárate donde el campanense Santino Panetta en la Clase Juniors Max clasificó primero y llegó en el puesto sexto en la final. RETORNO: Como ya adelantamos en esta sección se viene el retorno de Tobías Amarillo al karting y se trabaja para redondear el tema de quien atenderá el motor algo que aún no se pudo definir ante el afamado tema de los presupuestos. PROYECTO: Aunque hoy está participando en el Rally en la categoria Mar y Sierra la señorita local Victoria Emma tiene de cara un proyecto interesante a nivel nacional y están trabajando pensando que a mitad de año se podrá llegar a conocer. TURISMO 4000 ARGENTINO: La categoria está dándole curso a su campeonato este fin de semana en el autódromo de La Plata donde televisa la TV Publica desde las 11 hs. FISICO: Para mantenerse bien desde lo físico Carly Bava corrió en karting en la categoria Rotax en la Clase Master Max donde clasificó octavo y en la final quedó en el puesto décimo cuarto. COLOR: Continuando con la dinastia Bava su padre está armando un Torino 380 original donde lleva seis años para armarlo y esta semana entró en pintura donde llevará el color blanco. ESTAR: Ante la suspensión de la carrera ahora parece que Maximiliano Toledo llega con su chasis para la Clase Ligth del TC Bonaerense y el 6 de marzo estuvo en pista arrancando el presente campeonato. IAME: Esta especialidad del karting está comenzando su campeonato durante este fin de semana en el kartódromo argentino con su habitual parque de máquinas arrancando desde las 10 hs. ESTABLECIO: En reciente nota televisiva Javier Murillo estableció que ya pasó su momento para participar con los Jeeps 4x4 y que acompaña a los muchos del Club Cañon y no mas que eso dado que aseguró no tener edad para andar poniendo en juego su cuerpo. Mirá vos! AVANZAR: Pasado el cumpleaños de quince de su hija Alma ahora Don Andres Rivero va a continuar avanzando su trabajo en su moto con la cual desea continuar recorriendo nuestro país junto con sus amigos. FORMULA 05: El campeonato está en plena marcha y este fin de semana encaran otra carrera del presente torneo en el autódromo de Capital Federal. FOTO: El reconocido mecánico de karting y motos Edgardo Bertozzi se pudo ver la foto donde en Ramallo Juan Traverso le pidió sacarse una foto que gentilmente nuestro vecino accedió al petitorio del flaco. EXIGIR: Sin duda que lo único que exigió Don Edgardo que la foto tuviera como fondo el Chevrolet de TC que utilizó en su momento el oriundo de Ramallo. Cosas de plastilina vio! TALLER: En la calle Arenales al 650 se encuentra el taller de Demian Capuano que atiende desde hace tiempo a varios protagonistas del mundo tuerca y parece que el joven la tiene muy clara y pone responsabilidad en sus trabajos. Bienvenido! VESTIDO: Como suele suceder Juan Carlos Suarez siempre viene de participar en comparsa donde vestido para la ocasión demostró sus condiciones hasta de bailarín. Sin duda nuestro personaje nunca deja de sorprender. No contaban con tu astucia!´ EVALUAR: Dias atrás el presidente del Museo del Club Manuel Iglesias el comerciante Martin Raina dejó entrever que están evaluando realizar un encuentro de marcas y en eso está puesto el trabajo por estos días. ENTREGAR: El kartódromo de Zárate se consolidó como debe en el ámbito del karting y por esto ya se le entregó la propuesta del campeonato argentino de karting para el mes de agosto. Felicitaciones! ASFALTAR: Continuando con el kartódromo de Zárate sus propietarios ya están trabajando para a corto plazo se reasfaltará todo el circuito para dejar con este emprendimiento cerrado otra etapa de lo proyectado en su momento donde siguen las obras en tal predio. PODIO: Federico Panetta estuvo participando en la categoria Rotax que corrió en Zárate donde el ex piloto de TC 2000 clasificó segundo, quedó quinto para en la final hacer podio con un tercer puesto en la clase DD2. TC MOURAS: La categoria está encarando este fin de semana otra carrera del presente campeonato en el autódromo de La Plata con otro parque interesante de autos y televisa desde las 11 hs la TV Publica. CONTENTO: Mas que contentos se mostraron quienes tienen a su cargo los destinos de la categoria Kart Plus que viene de correr en el kartódromo de Zárate contando con 120 inscriptos para darle curso a esta especialidad del karting. CERCA: En nota radial Ruben Arce que ahora se postula a presidente por segunda vez del club Villa Dálmine contó que estuvo muy cerca de correr en la catgoria Alma con un Fitito en la Clase recordada 850 cc en su momento con el auto que utilizó Atilio Rotondo. Cua cua!! PRESUPUESTOS: Pablo Villaberde sigue trabajando con el tema de los presupuestos de cara a la próxima carrera en la Clase Dos del Turismo Nacional donde viene participando con su equipo. TERMINO: El Turismo Pista viene de correr en el autódromo de Concepción de Uruguay y en la Clase Uno con otro parque importante el zarateño Leandro Cracco terminó décimo segundo en la final. TERCERO: Otra presentación de Bautista Panetta en karting que viene de correr en la categoria Rotax que bajo una lluvia torrencial en el kartódromo de Zárate en la Clase clasificó segundo y en la final alcanzó otro podio con un tercer puesto con el mismo equipo que lo atiende desde otras temporadas. PRIMO: A propósito de Bautista y su hermano Santino desde un tiempo esperan que su primo Dante se sume al mundo del karting pero el pequeño Troncoso esta mas abocado al fútbol y aún no dio indicio de acompañar a sus familiares. Mirá vos! ASM: La categoria mantiene su postura de todo piloto que este mas de 100 km de la sede y aquellos que son campeones de cualquier categoria no abonarán para correr con ellos. TC PISTA MOURAS: Nueva presentación de la categoria que este fin de semana se está presentando en el autódromo platense para desarrollar otra fecha del campeonato. Televisa desde las 11 hs la TV Publica. "GRINGO": El legendario Daniel Del Bianco corrio en la clase mecanica nacional de la categoria Rotax donde el "Gringo" clasificó sexto y terminó tercero en la final donde aseguró que no hará todo el calendario. TRABAJO: Otro buen trabajo para el representante local Trossero en la carrera de motocross desarrollada en el Trenque Lauquen en un a carrera muy particular. GT 900: La categoria está arrancando su campeonato este fin de semana en el autódromo de Bradsen con sus dos clases A y B y un parque interesante de autos arrancando a las 10 hs donde participa en la Clase A el zarateño Ivan Gonzalez. UBICAR: Viene de correr en la clase Master Nacional dentro de la categoria Rotax y allí Gabriel Delucca clasificó noveno para en la final ubicarse décimo con la atención del chasis por parte de Sergio Capecce. PICADAS: Hay actividad para la propuesta de las picadas en el día de hoy en el Picódromo de San Pedro para todas las clases donde este en juego el campeonato Carlos Pairetti comenzando desde las 9 hs. MOTOCROSS: En la provincia de Córdoba se esta desarrollando desde ayer esta fecha del campeonato cordobés donde viene participando el zarateño Valentino Lacognata donde desde las 10 hs comienzan con su espectáculo. CONFORME: En Concepción del Uruguay el Turismo Pista desarrollo su presencia donde en la clase dos el representante de Los Cardales Claudio Cruzado en la final alcanzó el puesto décimo séptimo que dejó conforme al "Colorado".