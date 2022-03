SANTA VICTORIA

San Lorenzo superó anoche 1-0 a Talleres en Córdoba y logró su primera victoria de la Copa de la Liga Profesional 2022 (el campanense Nicolás Blandi ingresó en el ST). Además, por esta sexta fecha de la Zona A, Sarmiento igualó 2-2 con Newells en Junín y quedó momentáneamente como único líder con 11 unidades. Antes, el viernes, Patronato había vencido 2-1 a Platense. Hoy juegan: Unión vs Banfield (17.00) y River Plate vs Gimnasia (19.15). Y mañana lunes se medirán: Atlético Tucumán vs Racing Club (19.15) y Argentinos Juniors vs Defensa y Justicia (21.30).

TIGRE, SIN INVICTO

Aldosivi dejó sin invicto a Tigre al vencerlo ayer 1-0 en Mar del Plata. Además, Godoy Cruz derrotó 3-1 a Huracán , mientras Barracas Central logró su segundo triunfo en fila al sorprender 3-1 a Rosario Central. Previamente, el viernes, Arsenal y Vélez habían igualado 0-0. La sexta fecha de la Zona B continuará hoy con Lanús vs Colón (17.00) y Estudiantes vs Boca Juniors (21.30). Mañana lunes se cierra la programación con Independiente vs Central Córdoba (21.30).

PRIMERA B METRO

Por la quinta fecha del Torneo Apertura, Comunicaciones derrotó 1-0 a Deportivo Merlo y se escapó como único líder con 12 unidades. Un escalón por debajo quedó Ituzaingó (10), que empató 1-1 con Defensores Unidos en Zárate (el campanense Bahiano García fue suplente en CADU). Ayer también jugaron: Acassuso 1-2 J.J. Urquiza, Colegiales 1-0 Cañuelas, Villa San Carlos 0-0 Fénix (Juan Mercier ingresó en el ST en el Cuervo), UAI Urquiza 2-0 San Miguel (Santiago Prim fue titular en el Furgón), Dock Sud 0-0 Deportivo Armenio (Germán Águila fue titular en el Docke) y Talleres (RE) 0-0 Los Andes.