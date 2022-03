"Luigi" Villalba renunció en San Martín (SJ) luego de la derrota ante el Belgrano. Guillermo Brown volvió a ganar y es escolta. El viernes por la noche, Belgrano de Córdoba venció 2-0 como local a San Martín de San Juan y no solo se cortó como único líder, sino que, además, provocó el alejamiento de Luis Facundo Villalba de la conducción técnica del Verdinegro. Así, el conjunto cuyano afrontaría su duelo del próximo viernes ante Villa Dálmine con DT interino y sumido en un momento de crisis que también alcanza a su presidente Jorge Miadosqui (cuestionado por los simpatizantes por las flojas últimas campañas). El arranque de San Martín en el actual Campeonato 2022 ha sido discreto: una victoria, un empate y tres derrotas en cinco presentaciones. Sin embargo, "Luigi" Villalba ya cargaba con cuestionados antecedentes de la pasada temporada (seis triunfos, siete igualdades y ocho caídas en 21 partidos). El duelo entre el Violeta y el Verdinegro por la sexta fecha de la Primera Nacional. será el viernes desde las 17.30 horas en el estadio Hilario Sánchez de San Juan. Mientras tanto, ayer continuó disputándose la quinta jornada del certamen y, entre los resultados del sábado, se destaca la agónica victoria de Guillermo Brown: 1-0 como visitante sobre Temperley con gol de Facundo Rodríguez a los 49 del segundo tiempo. De esta manera, el conjunto de Puerto Madryn llegó a los 12 puntos y quedó como único escolta del líder Belgrano (13), que se mantuvo en soledad en lo más alto por los empates de Brown de Adrogué (1-1 con Deportivo Madryn) y Deportivo Riestra (1-1 con Chaco For Ever). Hoy, San Martín de Tucumán puede igualar la línea del Pirata si vence a Alvarado en Mar del Plata. Ayer, además, Quilmes igualó 1-1 con Sacachis-pas; Flandria venció 2-1 a Atlético de Rafaela y salió del fondo de la tabla; Almirante Brown superó 1-0 a Estudiantes de Buenos Aires; y Güemes (SdE) perdió 1-0 con San Telmo como local. Este domingo se juegan seis encuentros: Deportivo Maipú vs Instituto (17.00), Alvarado vs San Martín (17.00), Gimnasia de Jujuy vs Santamarina (17.00), All Boys vs Gimnasia de Mendoza (17.00), Deportivo Morón vs Chacarita (17.05) e Independiente Rivadavia vs Mitre (20.00). Mañana se cierra la fecha con Nueva Chicago vs Agropecuario (19.10).

EL VIOLETA Y EL VERDINEGRO SE ENFRENTAN EL VIERNES DESDE LAS 17.30 HORAS EN TIERRAS CUYANAS.