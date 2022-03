Remís se llevó por delante una columna de alumbrado.

Dos personas debieron ser trasladadas al Hospital Municipal San José. El fatídico lunes en materia de tránsito que vivió la ciudad comenzó a configurarse temprano por la mañana. Como no podía ser de otro modo, fue en la Autovía 6. Según trascendió, un Chevrolet Corsa Classic color blanco que transitaba a la altura del barrio Las Acacias perdió el control por causas que se intentan establecer e impactó de lleno contra una columna de alumbrado. En el vehículo, que funcionaba como remís, viajaban el conductor y una pasajera, que debieron ser trasladados al nosocomio local por sendas unidades del SAME. Pero si bien la mujer pudo salir sin mayores esfuerzos del interior del vehículo, el hombre debió ser asistido con tijeras hidráulicas, en un operativo especial a cargo de los Bomberos Voluntarios de Campana del que participaron los móviles 43 y 36. Además, trabajaron en el lugar dos móviles del Comando Patrulla y otro de Vial Zárate, que detuvo el tránsito hasta que se retiraron a las víctimas y se realizaron los peritajes de rigor. El Corsa terminó con su parte delantera destruida, por lo que es un milagro que -al menos hasta que las personas se sometan a estudios de revisión profundos- los ocupantes no hayan recibido heridas de consideración.

#Ahora Un Chevrolet Corsa chocó una columna de alumbrado en Autovía 6 y Chacabuco. El conductor quedó atrapado, fue rescatado por Bomberos móvil 43 con equipo hidráulico y trasladado por SAME. Previamente la pasajera trasladada por otro SAME. 3 móviles de CP y Vial pic.twitter.com/oobSSqd0DY — Daniel Trila (@dantrila) March 14, 2022