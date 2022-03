ARRANCÓ BAJANDO El dólar blue arrancó la semana con una baja de $2 y cerró $200 en el mercado paralelo, con lo cual la brecha cambiaria se redujo entorno al 75%. En tanto, la cotización oficial ajustó 0,20% y se ubicó en $ 114,72. En consecuencia, la versión ahorro o solidario quedó en $ 189,29. Por su parte, el mayorista escaló 0,29% a $ 109,20. Las cotizaciones financieras también mostraron tendencia bajista: el contado con liquidación cerró en $188,09 y el MEP o Bolsa, a $185,88. Durante la operación de ayer el Banco Central compró U$S 91 millones acumulando en lo que va de marzo U$S 556 millones. DETENIDO Y DESAFECTADO Un policía bonaerense fue detenido y desafectado de la fuerza como acusado de negarse a tomarle la denuncia a una joven que acudió a una comisaría del partido bonaerense de Tigre a denunciar a su novio por violencia de género, además de intentar seducirla e invitarla a salir. Si bien por el momento el policía, un oficial subayudante de 31 años, es imputado por el delito de "incumplimiento de los deberes de funcionario público", se investiga la situación de caso con la joven como víctima. El incidente, que causó tensión cuando familiares de la chica protagonizaron una protesta, realizaron algunos destrozos en la comisaría de Ricardo Rojas y llegaron a agredir al oficial, se produjo este domingo por la mañana. A la dependencia acudió la joven de 21 años llorando con la intención de denunciar a su novio por violencia de género. Según la denuncia, el policía Marcelo Ezequiel Bogado tomó de la mano a la joven, la abrazó, le dio un beso en la mejilla y le anotó en un papel su celular, para que lo llame y concretar una cita. VIUDO AL ESTRADO El viudo Marcelo Macarrón comenzó a ser juzgado a casi 16 años del crimen de su esposa Nora Dalmasso en Río Cuarto, Córdoba. El acusado adelantó que va a declarar lo que se prevé para hoy. Macarrón estuvo presente escuchando la acusación y, antes de ingresar a los tribunales, volvió a pronunciar su inocencia. Además, deslindó fuertes críticas al fiscal Luis Pizarro por haberlo acusado de ser autor intelectual del homicidio, cuyo asesino o asesinos aún se desconoce. En la primera audiencia sólo se permitió la presencia en la sala de un grupo de diez periodistas que al comienzo se negaban a entregar sus celulares por disposición del Tribunal, que fijó que no se permitía el ingreso de equipos en la sala de debate. Finalmente, cedieron y el juicio comenzó una hora más tarde. CUARTO PAQUETE El Comité de Representantes Permanentes de la Unión Europea (UE) decidió aprobar un cuarto paquete de sanciones contra personas físicas y jurídicas de Rusia y algunos sectores de la economía de ese país involucrados en la ofensiva militar que Moscú lanzó en Ucrania. Así lo anunció la presidencia francesa del Consejo de la UE en la red social Twitter, según informó el sitio web de noticias Ukrinform en su versión en castellano. Más temprano este lunes, la presidenta de la Comisión Europea, la belga Ursula von der Leyen, se comunicó con el mandatario de Ucrania, Volodímir Zelenski, para informarle que ese organismo preparaba un nuevo paquete de sanciones sobre Rusia, debido a su invasión del 24 de febrero pasado.