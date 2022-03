Cuatro consejos para trabajar bien concentrados y libres de distracciones

El Deep Work o trabajo profundo es un tipo de actividad profesional que requiere que se trabaje en un estado de concentración y enfoque libre de distracciones. Se trata de reorganizar la forma en que se trabaja para evitar cerrar el día con la sensación de que uno estuvo ocupado todo el día, pero en realidad, no se hizo nada importante. ¿Cómo lograrlo entre los WhatsApp, el Slack, las colaciones que sugiere el nutricionista y los mails? Cal Newport, profesor de Ciencia computacional de la Universidad de Georgetown, EE.UU., sugiere poner en práctica cuatro reglas para evitar distracciones y concentrarse que se pueden seguir de forma gradual. Las cuatro reglas para trabajar libres de distracciones 1. Establecer un ritual de trabajo: Elegir dónde se va a trabajar, durante cuánto tiempo y cómo se va a sostener la atención es fundamental. Que el entorno sea tranquilo y evitar llamadas, correos electrónicos o incluso mensajes de amigos u otras personas durante un par de horas una vez que se conozca la tarea del día y siempre que no sea del propio trabajo. Vale avisar que uno va a dejar de estar "en línea" determinados minutos. 2. Decirle sí al aburrimiento: Hay que enseñarle al cerebro a tolerar la escasez de estímulos: tener en cuenta que, ante la falta de retos cognitivos, el deseo de iniciar alguna actividad (por ejemplo, chequear Whatsapp, Instagram o el correo electrónico) será enorme. Se pueden programar pequeños lapsos de distracción cada cierto tiempo e ir espaciándolos, conforme el entrenamiento de los músculos de la atención vaya surtiendo efecto. 3. Cortar con las redes sociales: Estos espacios están diseñados para captar y atrapar la atención de las personas el mayor tiempo posible. La tercera regla que propone Newport se centra en ser más estrictos con el tiempo que se dispensa a las redes sociales y determinados sitios online. "Estos sitios son especialmente nocivos cuando se ha terminado la jornada laboral, porque se convierten en un elemento central de nuestro tiempo libre. Si estás haciendo cola o si estás esperando que la trama de una serie de televisión se ponga más interesante, o si estás terminando de comer, estos sitios funcionan como una muleta cognitiva para eliminar cualquier posibilidad de aburrirse", señala. Un ejemplo que propone es programar con anticipación el momento en que se va a usar internet y luego evitar a toda costa navegar fuera de ese horario. 4. Eliminar lo superficial: Si se quiere tener más tiempo propio y ser productivos en las tareas, hay que suprimir trabajos superfluos y organizar concienzudamente la jornada. Importante: ser muy concretos con la actividad que se va a desarrollar dentro de un tiempo determinado, aceptando que no se puede dedicar más de cuatro horas al trabajo profundo. La mente no está preparada para más. "El ‘trabajo profundo’ es agotador porque nos lleva al límite de nuestras capacidades. Los psicólogos estudiaron ampliamente la cantidad de esfuerzo que demanda este poder de concentración en un día", explica Newport. Esto significa que una vez que se llega al límite de trabajo profundo de la jornada, se obtendrán menos compensaciones si se