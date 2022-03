Efemérides del día de la fecha, 15 de Marzo

DÍA MUNDIAL DE LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR Instituido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el año 1983, en este día se concientiza acerca de los derechos básicos de los consumidores y se exige que los mismos sean respetados y protegidos. El origen de esta celebración se remonta al año 1962 cuando John Fitzgerald Kennedy, presidente de Estados Unidos, reconoció los derechos de los consumidores durante un discurso en el Congreso de dicho país: "Todos somos consumidores. Es el mayor grupo económico, que se ve afectado y afecta a casi todas las decisiones económicas públicas y privadas. Sin embargo, es el único grupo importante... cuyas opiniones no se escuchan lo suficiente". Con el tiempo, la Organización Internacional de Consumidores junto a otras organizaciones establecieron 8 derechos básicos: Derecho a satisfacer las necesidades básicas, Derecho a la seguridad de productos y servicios, Derecho a ser informado, Derecho a elegir, Derecho a ser escuchado, Derecho a ser compensado, Derecho a la educación de los consumidores y Derecho a un ambiente saludable. Según el Ministerio de Desarrollo Productivo, todos los consumidores tienen derecho a recibir: Un trato digno y equitativo (las empresas no pueden ejercer prácticas discriminatorias en razón del género, el color de piel, la edad, la condición física, etc); Información cierta, clara y detallada (el proveedor está obligado a informarte de forma completa sobre las características y condiciones de los productos y servicios que ofrece); Protección a tu salud (los productos y servicios ofrecidos no pueden presentar riesgos para la salud o integridad física de las y los consumidores).



GUSTAVO CERATI GRABA JUNTO A ROGER WATERS "THE CHILD WILL FLY" Hace 14 años la Fundación ALAS juntaba a Gustavo Cerati con Roger Waters para grabar la canción "The child will fly". El sencillo compuesto por el músico británico tenía el objetivo de concientizar acerca de la importancia de la educación temprana en los niños como forma de evitar la pobreza y abrirles mayores oportunidades en la vida. El mismo contó con la participación de Eric Clapton, Shakira y Pedro Aznar. "Pegué muy buena onda con él y fue muy amable conmigo, compartimos muchos momentos" dijo Cerati a Rock and Pop sobre la grabación.



"SARA" LLEGA AL PUESTO NÚMERO 1 DEL "BILLBOARD HOT 100" Un día como hoy en el año 1986, el sencillo "Sara" de Starship destronaba a "Kyrie" de Mr. Mister del puesto número 1 del "Billboard hot 100". Perteneciente al álbum "Knee Deep in the Hoopla" (1985) y compuesto por Peter e Ina Wolf, la canción fue la segunda de la banda estadounidense en llegar a lo más alto de las listas (la primera fue "We Built This City").