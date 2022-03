Lic. Irina Reboni

Mujer y mamá: vuelta al colegio Volver a clases, toda una nueva organización no solo de horarios sino de comidas, reaparecen las luncheras, los túperes, las bolsitas, en fin las viandas para el cole. Hoy te traigo algunos consejos para organizarte: Para los recreos pensemos en: 1. Una bolsita o túper de frutos secos, siempre teniendo en cuenta la edad del niño, si puede o sabe manejarlos y consumirlos. 2. Fruta entera o cortada. 3. Un alfajor, porque no, inclusive sugiero probar algunos diferentes como de harina de algarroba, otros de harinas de almendras, son diferentes, mas saludables y pueden sorprendernos encontrando sabores nuevos. 4. Un turrón, si bien es un alimento ultraporcesado y poco recomendado, su ingesta o consumo espaciado está permitido. 5. Una barra de cereal, si las elaboramos en casa mucho mejor, son muy simples de hacer. 6. Unas galletitas, quizá si las hacemos con los chicos en casa, usando avena, pasas de uva, unos chips de chocolate son riquísimas y caseritas. 7. Una porción de bizcochuelo, podemos rallarle manzana dentro para incorporar frutas. 8. Evitemos las golosinas, caramelos y chupetines. Para los almuerzos lo ideal es comprar tuppers divisorios y enviar una porción de carne, una de hidratos como arroz, lentejas, fideos, papa y otra con vegetales de color. Esto sería lo IDEAL y mas COMPLETO. Ahora bien, pensando en la realidad y tiempos de la actualidad intentemos cocinar la cena en forma saludable y en cantidad para que armemos las viandas del otro día. Aquí algunos ejemplos: - Sándwich de pan integral o pan árabe con queso, o fetas de carne o pechuga o atún con lechuga y tomate. - Rapiditas con tiritas de verduras cocidas y queso. - Ensaladas que incluyan fideos como tirabuzones, zanahoria, Cherry y choclo. - Milanesa de ternera o cerdo o pechuga con caritas de brócoli o acelga o papa (ya vienen hechas en las pollerías o se venden en el super). - Arroz con arvejas, tomate, huevo duro y cubitos de pollo. - Tarta de calabaza y cebolla o de espinaca y tomate. - Empanadas de pollo con cebolla y morrón de 3 colores para agregar fibra a las comidas. Y siempre de postre una fruta. Traten de variarlas para que cada color aporte una vitamina diferente a tu hijo. ¡Si tenés dudas de cómo armar una vianda, no dudes en consultar! Los esperamos. Lic. Irina Reboni. Nutricionista. (M.P.: 1469) - Centro Médico Rawson - cmrawson.com.ar - Tel. 03489-290440 / Whatsapp: 03489-555606