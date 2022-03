La Academia le ganó 4-0 a Atlético Tucumán y es el único invicto de la Copa de la Liga Profesional después de la caída de Estudiantes (LP) ante Boca. Ayer se cerró la sexta fecha de la Copa de la Liga Profesional 2022, con una jornada en la que sobresalió la goleada de Racing Club: con el campanense Leonardo Sigali como titular, La Academia venció 4-0 como visitante a Atlético Tucumán. De esta manera, el conjunto dirigido por Fernando Gago es el único invicto del certamen (tres victorias y tres empates) y, con 12 puntos, se ubica en la cuarta posición de la Zona A, apenas una unidad por debajo de River Plate, Defensa y Justicia y Unión de Santa Fe. Los Millonarios golearon 4-0 a Gimnasia (LP) el domingo, mismo día en que los Tatengues vencieron 2-1 a Banfield. Por su parte, el Halcón de Florencio Varela superó anoche 1-0 a Argentinos Juniors con un agónico gol de Tomás Galván. En tanto, en la Zona B, Estudiantes (LP) perdió su invicto al caer 1-0 como local frente a Boca Juniors, que ahora igualó la línea de Colón (1-1 con Lanús) en el segundo lugar de la tabla. Es que el Pincha suma 13 unidades, mientras Sabaleros y Xeneizes acumulan 11. En el cuarto puesto, con 9, se mantuvieron Tigre y Huracán. Una línea que anoche no pudo alcanzar Independiente (7), dado que apenas empató 1-1 como local frente a Central Córdoba de Santiago del Estero. La séptima jornada comenzará el viernes y será la fecha de los clásicos. Los duelos más atractivos se jugarán entre sábado (Lanús vs Banfield, San Lorenzo vs Huracán, Colón vs Unión e Independiente vs Racing) y domingo (Rosario Central vs Newells, Gimnasia vs Estudiantes y el superclásico River vs Boca).



EL CAMPANENSE LEONARDO SIGALI, REFERENTE DE LA ACADEMIA, QUE EL SÁBADO RECIBE A INDEPENDIENTE EN EL CLÁSICO DE AVELLANEDA