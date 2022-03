Anoche, Nueva Chicago le ganó a Agropecuario, uno de los dos equipos que está debajo del Violeta. El otro es Mitre (SdE). Anoche culminó la quinta fecha del Campeonato 2022 de la Primera Nacional con la victoria de Nueva Chicago, que derrotó 1-0 como local a Agropecuario. Con ese resultado, Villa Dálmine se salvó de caer en zona de descenso. Actualmente, el Violeta suma apenas tres puntos, al igual que Estudiantes de Buenos Aires, Deportivo Morón y Güemes (SdE). Sin embargo, es el de peor diferencia de gol (-4) de los cuatro, por lo que se ubica en la antepenúltima posición. Los últimos dos son Agropecuario (solo 2 unidades) y Mitre de Santiago del Estero (1), que el domingo cayó 1-0 en su visita a Independiente Rivadavia de Mendoza. En la otra punta de la tabla, Belgrano de Córdoba quedó como único líder, porque tampoco San Martín de Tucumán pudo ganar en esta fecha (perdió 3-1 con Alvarado en Mar del Plata), por lo que, además, el único escolta del Pirata sigue siendo Guillermo Brown de Puerto Madryn. Todos los resultados de esta quinta fecha fueron: Villa Dálmine 0-0 Atlanta, Almagro 1-0 Tristán Suárez, Belgrano 2-0 San Martín (SJ), Estudiantes (RC) 0-2 Defensores de Belgrano, Quilmes 1-1 Sacachispas, Deportivo Madryn 1-1 Brown (A), Flandria 2-1 Atlético de Rafaela, Deportivo Riestra 1-1 Chaco For Ever, Temperley 0-1 Guillermo Brown (PM), Almirante Brown 1-0 Estudiantes (BA), Güemes 0-1 San Telmo, Deportivo Maipú 1-1 Instituto, Alvarado 3-1 San Martín (T), Gimnasia (J) 1-0 Santamarina, Deportivo Morón 0-1 Chacarita, Independiente Rivadavia 1-0 Mitre y Nueva Chicago 1-0 Agropecuario. PRÓXIMA FECHA Como la séptima fecha se jugará casi íntegramente el próximo miércoles 23, la programación de la sexta jornada se desarrollará entre este jueves 17 y el sábado 19. En este contexto, Villa Dálmine estará visitando a San Martín de San Juan el viernes desde las 17.30 horas (mañana miércoles inicia el viaje hacia tierra cuyanas). Y luego recibirá a Chaco For Ever el próximo miércoles 23, a partir de las 15.30. DOS DT MENOS El Verdinegro recibirá este viernes al Violeta sin DT, dado que después de la derrota ante Belgrano, Luis "Luigi" Villalba dejó su cargo como entrenador del conjunto sanjuanino. Sin embargo, no fue el único que encontró su límite en la quinta fecha: Fernando Ruiz se alejó de Temperley tras caer ante Guillermo Brown como local, mientras Seferino Flores dejó Estudiantes de Río Cuarto luego de la derrota ante Defensores de Belgrano. Anteriormente, Federico Arias (Chacarita) y Diego Pozo (Gimnasia de Mendoza) también habían sido eyectados de sus cargos, por lo que ya son cinco los entrenadores que no continúan en sus equipos en apenas cinco fechas. Y de acuerdo a los resultados de la sexta fecha, no sorprendería que esa lista se agrande todavía más.