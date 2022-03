Se enfrentará a Lucas Salinas, en un combate donde estarán en juego los Títulos Intercontinentales Welter WPC y WBL. El último sábado, en Villaberde Motor Company Concept Store & Restaurant, se realizó la presentación oficial de la pelea que este viernes protagonizarán el campanense Juan Manuel "el Principito" Witt y el bonaerense Lucas "el Tutas" Salinas. Este combate, que se desarrollará en la provincia de Mendoza, tendrá en juego los títulos Intercontinentales Welter de la WPC (World Pugilims Commission) y WBL (World Boxing League). El boxeador de nuestra ciudad está invicto en su carrera, con un récord de 35 victorias y 2 empates en 37 presentaciones. Para este enfrentamiento dejó sus títulos en Súper Ligero para subir al peso Welter (66,600). Por eso, realizó un fuerte entrenamiento con su preparador físico Leonardo Heredia. Salinas, por su parte, hace el camino inverso: baja una división para enfrentarse a Witt por los cintos de estos títulos intercontinentales que se encuentran vacantes. Su récord es de 7 victorias, un empate y una derrota en nueve presentaciones. "La expectativa, como siempre, es hacer un lindo combate", señaló "El Principito" en la rueda de prensa. "Nos entrenamos para eso. En el boxeo siempre se sale a ganar y uno se prepara para eso. Pero más allá de eso, poder brindarle al público un lindo espectáculo es el primer objetivo", agregó. Sobre el entrenamiento para este combate, el púgil de nuestra ciudad aseguró que viene realizando "todo al pie de la letra, tratando de dar lo mejor para que después de la pelea no haya excusas". Igualmente, Witt viene trabajando especialmente para subir de categoría y tratar de no sentir ese cambio: "La categoría es una incertidumbre para nosotros, porque voy a enfrentar a un boxeador más fuerte, que baja de una categoría superior, mientras yo tengo que subir de peso", señaló al respecto. Por su parte, Salinas reconoció estar ante "la pelea más importante" de su carrera y también se refirió al cambio de división: "Si bien yo puedo estar más fuerte por venir de un peso superior, sé que me voy a encontrar con un rival más ágil y veloz", manifestó.



LOS DOS CINTURONES QUE ESTARÁN EN JUEGO EL VIERNES EN MENDOZA.