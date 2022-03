» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 16/mar/2022 de La Auténtica Defensa. El Centro de Mediación intervino en más de 70 conflictos entre vecinos







A un año de su creación, el intendente interino Luis Gómez se interiorizó en el funcionamiento del organismo que busca solucionar conflictos vecinales. Hace exactamente un año atrás, el Municipio puso en funcionamiento el Centro de Mediación Comunitaria como una herramienta más con la finalidad de resolver conflictos entre vecinos y que arriben a acuerdos y así evitar una escalada de violencia con la posterior intervención Judicial. Este organismo, que desde sus inicios a la fecha ya intervino en más de 70 problemáticas, depende de la Secretaría de Seguridad y Prevención Ciudadana y fue impulsado en el marco de las políticas públicas de la gestión del intendente Sebastián Abella que buscan que los vecinos puedan vivir cada día mejor y más tranquilos. A un año de su creación, el intendente interino Luis Gómez estuvo en la dependencia municipal para conversar con la subsecretaria de Prevención y Relaciones con la Comunidad, Romina Buzzini, y la mediadora Raquel Abdul. Allí, se interiorizó en el proceso de mediación que es de carácter vecinal, voluntaria, confidencial y gratuita que se encuentra enmarcada dentro la Ordenanza N° 6218/14, y el Decreto Provincial N° 135/2009. El procedimiento no requiere de patrocinio letrado (asistencia de un abogado), dado que es un servicio ofrecido por el Municipio en el que interviene Abdul a los efectos de facilitar el dialogo entre las partes y así llegar a un acuerdo de modo que se preserve la convivencia vecinal, siempre buscando alternativas que resuelvan un conflicto. Los vecinos pueden acudir, cuando necesiten saldar una diferencia de manera no confrontativa y deseen preservar la convivencia vecinal, ante la imposibilidad de resolverlo por sus propios medios. Según explicaron las autoridades, las temáticas que podrán resolverse son: uso inadecuado y/o utilización de espacios comunes, conflictos en el uso de depósito de basura, daños ocasionados por rajaduras y roturas, por filtraciones, por humedad, por construcciones en medianeras, apoyos indebidos en muros linderos, conflictos derivados de ruidos molestos, malos olores, tenencia irresponsable, indebida o prohibida de animales, entre otros. Durante 2021, se presentaron 71 solicitudes en las cuales intervino el Centro de Mediació, lográndose acuerdos entre las partes en el 40% de ellos. En los restantes si bien no se lograron acuerdos, se pudo evitar una escalada de violencia entre los vecinos. Solo uno de los casos tuvo que ser derivado a la Justicia Penal. En lo que va de este año, en tanto, ingresaron diez solicitudes de Mediación Comunitaria, una de las cuales requería la intervención urgente de la dependencia, debido a que el caso en cuestión fue derivado por la Fiscalía, y tenía una complejidad que nos demandó la intervención inmediata. Después de varias audiencias, y comunicaciones con las partes se pudo arribar a un acuerdo y poner fin al conflicto. Actualmente, se están realizando las gestiones pertinentes, a fin de que el Centro de Mediación Comunitaria de Campana integre la Red Federal de Centros de Mediación Comunitaria, dependiente de la Dirección Nacional de Mediación y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos Ministerio de Justicia y DDHH de la Nación. "La Mediación Comunitaria, agiliza tiempos, ahorra dinero, y por sobre todo propicia la transformación de conflictos en acuerdos pacíficos, con los cuales se busca preservar la buena convivencia vecinal", enfatizó Gómez sobre esta importante herramienta. Y celebró que los vecinos tengan a disposición esta importante herramienta que tiene la finalidad de dar inicio a un proceso de mediación vecinal, voluntaria, confidencial y gratuita.

