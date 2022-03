Se trata de un vecino de 79 años. Además, se notificaron 17 nuevos casos. Este miércoles la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Campana informó un nuevo fallecido por coronavirus: un hombre de 79 años. Es la primera víctima fatal que se notifica desde el 2 de marzo. Ahora ascienden a 332 los fallecimientos por la enfermedad desde el arranque de la pandemia, hace casi dos años. La tasa de mortalidad permanece en el 1,25%. Por otro lado, las autoridades sanitarias locales comunicaron ayer 17 contagios nuevos. Como no había parte oficial desde el viernes, esa cifra incluye los detectados el fin de semana y también el lunes. Ahora el número total de positivos es de 26.414. Hasta el momento, a lo largo de marzo se han identificado 42 casos de COVID-19, por lo que parece que el tercer mes del año terminará con una cantidad de positivos mucho menor a la de febrero, que registró 1.459. Ese a su vez fue un número muchísimo más reducido que el de enero: el mes inicial del 2022 terminó representando no solo el punto más álgido de la tercera ola de coronavirus, sino también los 31 peores días desde que la enfermedad desembarcó en Campana. Solo en enero del 2022 se reportaron 7.589 positivos, el 28% de los casos acumulados en la ciudad.

