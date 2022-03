Choque entre dos motos en la entrada a Las Acacias

Fue en la intersección de la avenida Rivadavia con la calle Echeverría. Un hombre debió ser trasladado al Hospital San José. Dos motos que viajaban en direcciones opuestas protagonizaron una colisión a la altura de la entrada al barrio Las Acacias. El hecho ocurrió este martes en el cruce de avenida Rivadavia y calle Echeverría e involucró a una mujer que conducía una Zanella y a un hombre que se desplazaba en una Beta 110. Como consecuencia del choque, el hombre -un trabajador portuario- debió ser trasladado por el SAME al Hospital Municipal San José. Del operativo de emergencia participó también el móvil de zona 7 del Comando Patrulla. Por su parte, la mujer no solo tuvo que lamentar haber chocado: también la retención de su rodado por parte de Tránsito Municipal, debido a que no contaba con registro de conducir habilitante.





