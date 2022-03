» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 16/mar/2022 de La Auténtica Defensa. Primera C:

Puerto Nuevo jugará el viernes 25 frente a Estudiantes (LP) por Copa Argentina







El duelo será en el estadio de Belgrano de Córdoba. Ayer, el plantel retomó los entrenamientos tras la victoria sobre El Porvenir: "Estamos muy contentos, porque veníamos trabajando para esto", señaló el DT Franco Toloza. En la temporada pasada, Puerto Nuevo no solo consiguió un histórico ascenso a la Primera C, sino que además se clasificó para la Copa Argentina 2022. Y el sorteo lo puso de frente a un histórico del fútbol nacional como Estudiantes de La Plata. Y tras semanas de especulaciones respecto a la posible fecha para este duelo, ayer quedó oficialmente confirmado que se jugará el próximo viernes 25 de marzo. El encuentro, correspondiente a los 32vos de Final, se disputará en el estadio de Belgrano de Córdoba, desde las 15.10 horas, y será televisado por TyC Sports. En el barrio Don Francisco no quedaron conformes con el día (muy pegado a la séptima fecha del Torneo Apertura de la Primera C) y con el escenario, dado que, en primer término, se había barajado la posibilidad de que la sede sea Rosario, una ciudad mucho más cercana a Campana. De cualquier forma, el Portuario dirá presente en Córdoba para disputar el partido de mayor trascendencia de la institución, teniendo en cuenta la jerarquía del rival (el Pincha se juega esta noche su clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores) y la repercusión que tendrá. Igualmente, el foco del Auriazul está puesto en el Torneo Apertura y en seguir sumando resultados en pos del gran objetivo del año: asegurar la permanencia en la Primera C. En ese sentido, el pasado domingo, consiguió su primer triunfo de la temporada al vencer 2-1 a El Porvenir como local. "Estamos muy contentos, porque veníamos trabajando para esto. Además, nos enfrentamos con un rival directo", señaló al respecto el DT Franco Toloza, en diálogo con FM Radio City. En cuanto al trámite del encuentro, el entrenador explicó: "Se dio como lo esperábamos. Habíamos estudiado que El Porvenir era un equipo muy directo y nos propusimos cortar sus líneas de pases, presionarlos. Lo pudimos hacer y también pudimos establecer diferencias en el marcador, que era nuestro otro objetivo para el primer tiempo. Incluso, hasta pudimos haber hecho algún gol más en esa primera parte". En el segundo tiempo, el trámite fue otro y Toloza lo reconoció: "Nos quedamos un poco", marcó, aunque destacó que Puerto Nuevo tuvo "inteligencia" para cerrar el partido, sobre todo después que el rival se quedara con diez hombres. El triunfo sobre el conjunto de Gerli abrió aún más la posibilidad de que el actual DT interino sea confirmado en el cargo. Una chance que entusiasma al entrenador: "Estamos con muchas ganas de seguir trabajando, porque nos encontramos con un plantel con muy buenos jugadores, que trabajan muy bien y con los que se pueden conseguir cosas lindas. Creo que en estos nueve días demostramos que estamos capacitados para estar al frente". Por lo pronto, todo indica que Toloza estará al frente del equipo también el próximo domingo, cuando el Portuario visite a L.N. Alem en General Rodríguez: "Va a ser un partido muy complicado. Pero después de lo que hicimos ante El Porvenir creo que se demostró que se puede ser protagonista y buscar otra victoria", se ilusionó el DT.

LOS ONCE TITULARES DEL PORTUARIO EN LA VICTORIA FRENTE A EL PORVENIR.



