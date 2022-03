P U B L I C



Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. A PUNTO DE CAERSE "Calle San Juan, del Barrio Don Manuel: quiero informar que hay de un poste de electricidad a punto de caerse", escribe y muestra Carlos.



SIN PRESIÓN DE AGUA "Hace dos meses que no hay presión de agua en parte del barrio Siderca Rojo. Pese a los reclamos reiterados a Absa aún no solucionaron el tema. Hay casas que tienen el baño en la planta alta y no llega una gota de agua", escribe Elizabeth.



DOS CUADRAS SIN LUZ "Quería pedir si alguien puede arreglar las luces de la calle Uruguay, entre las Heras hasta French. Son 2 cuadras que no andan las luces", dice Romina.