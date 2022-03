» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 16/mar/2022 de La Auténtica Defensa. Docentes universitarios aceptaron la propuesta salarial del Gobierno







Con la presencia del ministro Jaime Perczyk, ayer se firmó la paritaria salarial de los docentes de las universidades nacionales y se acordó una instancia formal de revisión de dichos salarios en septiembre para "no correr detrás de la inflación". Las federaciones gremiales de los docentes de las universidades nacionales firmaron este martes en el Ministerio de Educación de la Nación el acta de la paritaria salarial para los 150.000 profesionales del sector. En una reunión encabezada por el ministro de Educación, Jaime Perczyk, el Gobierno Nacional rubricó un acuerdo de aumentos no acumulativos -sobre el nuevo valor de cierre de la paritaria 2021- de 13% en marzo, 12% en junio (que impactará en el aguinaldo), 6% en agosto y 10% en septiembre, más el compromiso del Ejecutivo de reunirse nuevamente en septiembre en una instancia formal de revisión de salarios. "Hemos conseguido mejoras respecto a la primera oferta del Gobierno y creemos que esta propuesta nos permite a los docentes recuperar poder adquisitivo", manifestó el secretario General de FAGDUT (gremio de UTN), Norberto Heyaca, y contó que los paritarios acudieron a la Mesa de Negociación Salarial con el mandato de aceptación de las bases tras una consulta nacional. En este sentido, desde el fin de semana hasta la noche del lunes los docentes de todo el país de la UTN votaron a través de un formulario de aceptación o rechazo de la oferta. "Participaron 31 seccionales y menos del 20 % de las mismas votó en contra de la aceptación de la oferta salarial", detalló Oscar Rufiné, dirigente de FAGDUT Paraná, quien trabajó en el procesamiento de la consulta. "Al igual que pasó con la paritaria de 2021, que logramos que se cierre dos puntos más arriba que la inflación acumulada, firmamos este nuevo acuerdo convencidos de que no estamos dispuestos a correr detrás de la inflación", expresó el titular de la FAGDUT, Norberto Heyaca, y explicó la importancia de que se haya acordado una instancia formal de revisión de salarios en septiembre. En este sentido, la semana pasada se llevó a cabo la revisión de las cláusulas del acuerdo salarial alcanzado en 2021 y la cartera de Educación ofertó un 3% adicional sobre los valores de febrero. De esta forma, los docentes universitarios alcanzaron en dicho período paritario el 53% de aumento salarial. Asimismo, el acuerdo paritario también comprende que se continúe con el pago del FONID para niveles preuniversitarios (en el caso de la UTN posee el Instituto Nacional Superior del Profesorado Técnico), el Programa de Capacitación Gratuito para docentes, que se aumente la garantía salarial y que sigan funcionando las diversas comisiones de estudio para temas específicos del sector. La reunión paritaria se llevó adelante en el salón Vera Peñaloza del Palacio Sarmiento, sede del Ministerio de Educación de la Nación, y la misma estuvo encabezada por el ministro de Educación, Jaime Perczyk, junto al secretario de Políticas Universitarias, Oscar Alpa, y representantes del Consejo Interuniversitario Nacional. Por el lado de la docencia universitaria participaron los paritarios de FAGDUT, CONADU, CONADU Histórica, FEDUN, CTERA y UDA.



