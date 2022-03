» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 16/mar/2022 de La Auténtica Defensa. Opinión:

El Frente de Todos no está a la altura de las circunstancias (ni de las necesidades populares)

Por Arturo Remedi











Arturo Remedi

Se aprobó un nuevo endeudamiento con el FMI. Enorme derrota del campo popular al blanquearse la estafa FMI-Macri. Con la votación del jueves 10 en la Cámara de Diputados en la cual 202 legisladores aprobaron el "acuerdo" (el numero 23) para refinanciar el préstamo de 44.500 millones de dólares que el Fondo Monetario Internacional le otorgó al gobierno de Mauricio Macri, se verificó una enorme derrota del campo popular. Refinanciar quiere decir que el Fondo otorga un nuevo préstamo por 44.500 de dólares para que se le pague a él mismo el anterior. Lógicamente se suman intereses, condicionamientos a la política económico-social del gobierno actual y de los que lo seguirán, más un monitoreo trimestral de los números de la economía argentina instaurando en los hechos un cogobierno. Lo central de esta enorme deuda contraída por el macrismo es que ni un solo dólar se aplicó a obra alguna u otra inversión productiva. Toda esa enorme masa de dinero volvió a salir del país en la forma de fuga de capitales, con la anuencia del Fondo, por eso la caracterizo como una estafa. El gobierno de Alberto Fernández ya pagó al FMI 5.000 millones de dólares por el préstamo en cuestión, durante el año pasado y lo que va de este 2022. Sin embargo, el nuevo acuerdo/endeudamiento es por otros 44.500 millones de dólares, como si los 5.000 millones ya pagados no contaran. El ajuste El ajuste que este acuerdo con el FMI significa se da entre otras cosas por vía inflacionaria, por el aumento descontrolado de precios y centralmente de los precios de los alimentos. Ejemplo claro y reciente de esto es el aumento en estos días del precio del pan, producto a su vez del aumento de la harina. Los verseros de siempre aseguran que es completamente justificado por la guerra Rusia – Ucrania y el aumento de la cotización del trigo en la Bolsa de Chicago. Todos sabemos que el trigo se produce en la Argentina y no tiene lógica que el precio lo fijen en Chicago. Los combustibles sufrieron ayer (14 de marzo) un nuevo aumento de alrededor del 10%, decidido por la petrolera estatal YPF. La edad jubilatoria se pone en discusión con el eufemismo de "permitir a los trabajadores prolongar su vida laboral". Las tarifas de servicios públicos se aumentarán más de lo anunciado previamente al acuerdo con el Fondo. Más del 40% de la población está bajo la línea de pobreza. El clima político se enrarece La enorme movilización del Frente de Izquierda y otras agrupaciones del mismo jueves 10 contra el acuerdo con el Fondo tuvo un hecho colateral de importancia. Un pequeño grupo separado de las columnas principales apedreó durante cerca de 20 minutos, antes de que apareciera la policía, las cuatro ventanas del despacho de Cristina en el Congreso… y ninguno otro más. En el video que la vicepresidenta publicó en la mañana del viernes 11 sobre los hechos, aseguró que la movilización política de las fuerzas de izquierda "contra el plan económico del FMI" fue "multitudinaria". Se autodefinió como una militante política, consignando que desde 1983 vio escenas de violencia vinculadas al FMI y las políticas que imponía a los distintos gobiernos. También trajo a colación palabras de Néstor Kirchner sobre el organismo, diciendo que «siempre actuó como promotor y vehículo de políticas que provocaron pobreza y dolor en el pueblo argentino». Recordó también su rol en la formación del FdT. «Otra vez… inmensa pena», concluyó, en un pronunciamiento explícito contra lo votado en Diputados, aunque lo hizo un día después. Parece no haber muchas dudas: sólo fueron atacadas las cuatro ventanas del despacho de Cristina. Aníbal Fernández, ministro de Seguridad, confirmó que el ataque a Cristina fue deliberado, aunque al momento de escribir esta columna no indico cómo lo sabe. Capítulo aparte merecen los tardíos (y hechos casi en secreto) repudios a los piedrazos por parte del gobierno. El fortalecimiento de Juntos por el Cambio La oposición de derecha logró a fines del año pasado el rechazo al Presupuesto 2022 que proponía el gobierno y ahora impone sus condiciones en el acuerdo con el Fondo. ¿Quién gobierna? El acuerdo, por lo menos hasta ahora con la media sanción en Diputados, se garantizó con los votos mayoritarios de la bancada de Juntos por el Cambio. Sólo el 65% del bloque oficialista apoyó el proyecto, que no hubiera sido aprobado sin el voto de la oposición de derecha. Los legisladores del Frente de Todos identificados con La Cámpora, incluyendo a Máximo Kirchner, votaron en contra (aunque no hablaron en la Cámara), junto al Frente de Izquierda y la extrema derecha "libertaria" (aunque con otros argumentos). Sumaron 35 votos. Otros 17 diputados se abstuvieron, aunque en general expresando críticas al acuerdo. En otro orden, Agustín D’Attellis, jefe de asesores de los equipos técnicos de Leandro Santoro del Frente de Todos, definió la nueva situación asegurando que "esto es un co-gobierno. Sabíamos que el acuerdo iría en estos términos. Por más que en algún momento hayan insistido con la idea de haberle torcido el brazo, el Fondo es el Fondo y juega su partido. Se podrá sostener que ahora no nos exigen una flexibilización laboral pero ya la tenemos de hecho. De todas maneras, descuento que se aprobará en el Congreso. Pero cuando empiece a correr el acuerdo, surgirán los problemas y el FMI tendrá la carta de dejarte a tiro de default de manera permanente". El presidente Fernández le debe ahora a Juntos por el Cambio haber acordado con el Fondo. Sin la coalición opositora, que aportó el 55 por ciento de los votos favorables al acuerdo con el FMI, no se hubiera aprobado el nuevo endeudamiento.



P U B L I C I D A D