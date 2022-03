» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 16/mar/2022 de La Auténtica Defensa. Cuáles son las nuevas tendencias mundiales en consumo responsable







Como ciudadanos debemos tener presente que todo lo que compramos genera un impacto, no sólo en el ambiente, sino también en la salud y comunidad. Por esta razón, nuestros hábitos de consumo son una gran responsabilidad. La idea de celebrar el Día Mundial del Consumo Responsable se encuentra ligada a promover el consumo consciente de productos y recursos. Es importante destacar que esto implica tener en consideración el proceso completo de producción, es decir, desde la obtención de la materia prima de la naturaleza hasta la disposición final del producto. El 15 de marzo fue establecido como fecha oficial ya que recuerda la Declaración de los Derechos de los Consumidores, expresada por primera vez el 15 de marzo de 1962 por el entonces presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy. A partir de 1985, se establece en las Naciones Unidas un decreto para reconocer, proteger y legitimar los derechos de los consumidores a nivel internacional. Además, como parte de la agenda 2030 de la ONU, en el objetivo 12 se propone que el consumo y la producción sea sostenible bajo el lema "Hacer más y mejor con menos recursos". Consumo responsable y reciclaje Es innegable que debemos cubrir nuestras necesidades básicas con diversos productos, como alimentos y vestimenta. Sin embargo, una forma de contribuir hacia un consumo más responsable es preguntarnos si es realmente necesario adquirir determinado producto, o si se puede conseguir el mismo de forma más sostenible como, por ejemplo, en tiendas de artículos usados. También, es clave plantearse si los materiales utilizados en su fabricación son dañinos para el ambiente y analizar de forma integral todo el proceso de producción previamente mencionado. Finalmente, llega un punto en el que el producto ya no es de utilidad para quien lo compró. Es aquí cuando cumplen un rol fundamental el reciclaje y la reutilización. Parte de ser un consumidor responsable implica informarse sobre cómo disponer de estos residuos de manera correcta en el lugar de residencia. Hoy en día, varias ciudades en Argentina tienen programas de reciclaje cuyo principal objetivo es lograr la gestión sustentable de los residuos buscando minimizar su generación. Por ejemplo, el programa de la Ciudad de Buenos Aires busca concientizar sobre la importancia de sumar nuevos hábitos sustentables e impulsar a que los ciudadanos separen residuos de material plástico, cartón, vidrio, orgánicos, artículos electrónicos, entre otros, en sus casas para luego entregarlos en puntos de recepción. No solo el reciclaje es un buen accionar, sino también la reutilización de un producto en vez de desecharlo, extendiendo su vida útil. Por ejemplo, los frascos de mermelada se podrían utilizar como floreros o para guardar especias en la cocina. De este modo, pensar en la reutilización de objetos ayuda a ampliar la creatividad, ahorrar dinero y generar menos residuos. Dicho esto, el Día Mundial del Consumo Responsable nos invita a ser un consumidor más consciente para incorporar hábitos responsables en nuestra comunidad, no solo en lo que compramos, sino también en los recursos naturales utilizados, tales como el agua y energía. El consumidor es el último eslabón de la cadena de consumo y, como pilar fundamental de esta cadena, podemos exigir una producción más sostenible y respetuosa con el ambiente generando un cambio realmente significativo al elegir conscientemente.



Fuente: Ayelén Ciarlo / Perfil.

